21 июля 2024

Соратник свердловского вице-губернатора Чемезова покидает правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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В свердловское правительство Кирилла Харитонова привел Олег Чемезов (на фото)
В свердловское правительство Кирилла Харитонова привел Олег Чемезов (на фото) Фото:

Замдиректора департамента информационной политики Свердловской области Кирилл Харитонов с 31 июля покидает должность. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU.

«Заявление [об увольнении] написал. [Последний рабочий день] 31 июля», — рассказал он. О дальнейших планах Харитонов предпочел пока не распространяться.

Ему 32 года, он является выходцем из Тюмени. В Свердловскую область переехал в марте 2021 года и стал советником замгубернатора Олега Чемезова. В декабре того же года — после назначения Чемезова политическим вице-губернатором — Харитонов и устроился в ДИП. Считается, что он присматривал за новой подчиненной своего патрона, начальницей департамента Юлией Хусаиновой, ориентированной лично на губернатора Евгения Куйвашева и некоторых представителей его окружения, враждебно настроенных к Чемезову.

Слухи о том, что Харитонов сменит работу, ходили давно. По одной из версий, молодой чиновник может вернуться в тюменскую «матрешку».

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Замдиректора департамента информационной политики Свердловской области Кирилл Харитонов с 31 июля покидает должность. Эту информацию он подтвердил корреспонденту URA.RU. «Заявление [об увольнении] написал. [Последний рабочий день] 31 июля», — рассказал он. О дальнейших планах Харитонов предпочел пока не распространяться. Ему 32 года, он является выходцем из Тюмени. В Свердловскую область переехал в марте 2021 года и стал советником замгубернатора Олега Чемезова. В декабре того же года — после назначения Чемезова политическим вице-губернатором — Харитонов и устроился в ДИП. Считается, что он присматривал за новой подчиненной своего патрона, начальницей департамента Юлией Хусаиновой, ориентированной лично на губернатора Евгения Куйвашева и некоторых представителей его окружения, враждебно настроенных к Чемезову. Слухи о том, что Харитонов сменит работу, ходили давно. По одной из версий, молодой чиновник может вернуться в тюменскую «матрешку».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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