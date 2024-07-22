В Челябинске бродячие собаки напали на мать с ребенком, укусив его за лицо

Председатель СК затребовал повторный доклад по делу о нападении стаи бродячих собак на женщину с восьмилетним ребенком. Все произошло в Озерске Челябинской области в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по региону Константина Правосудова повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Также он потребовал объяснить причины допущенной по данному делу волокиты», — сообщили в ведомстве.
В Озерске Челябинской области 20 июля 2024 года стая бродячих собак набросилась на женщину с ребенком, укусив несовершеннолетнего за лицо. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в населенном пункте обитает большое количество безнадзорных собак, однако мер к организации их отлова не принимается.
В СУ СК России по Челябинской области отметили, на данный момент расследуется уголовное дело, по которому ранее А.И. Бастрыкин поручал представить доклад. В ходе следствия будут рассмотрены озвученные в публичном пространстве доводы.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин требовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребенка в Челябинске. Аналогичный случай произошел в январе. При этом до сих пор каких-либо мер для отлова бродячих животных принято не было. Горожане опасаются за свою безопасность и за своих детей.
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