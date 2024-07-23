ВСУ атаковали Крым десятками беспилотников

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали регионы России 25 беспилотниками. Так, средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской», — передает ведомство. Также два дрона были сбиты над Белгородской областью, а 21 — над акваторией Черного моря и над Крымом.

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ВСУ атаковали регионы России 25 беспилотниками. Так, средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской», — передает ведомство. Также два дрона были сбиты над Белгородской областью, а 21 — над акваторией Черного моря и над Крымом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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