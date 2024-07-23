ВСУ атаковали Крым десятками беспилотников

23 июля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались атаковать беспилотниками три региона РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали регионы России 25 беспилотниками. Так, средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской», — передает ведомство. Также два дрона были сбиты над Белгородской областью, а 21 — над акваторией Черного моря и над Крымом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали регионы России 25 беспилотниками. Так, средства ПВО уничтожили по два дрона над Брянской и Белгородской областями, еще 21 — над полуостровом Крым и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над Брянской», — передает ведомство. Также два дрона были сбиты над Белгородской областью, а 21 — над акваторией Черного моря и над Крымом.