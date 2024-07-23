ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников, воюющих за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара были ликвидированы 50 человек.
«Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Известно, что в лагере находилось около 50 инструкторов, все они были уничтожены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.