Армия и оружие ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников 23 июля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 + ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников, воюющих за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара были ликвидированы 50 человек. «Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Известно, что в лагере находилось около 50 инструкторов, все они были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников, воюющих за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара были ликвидированы 50 человек. «Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Известно, что в лагере находилось около 50 инструкторов, все они были уничтожены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям