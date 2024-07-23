ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников

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ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников, воюющих за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара были ликвидированы 50 человек.

«Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Известно, что в лагере находилось около 50 инструкторов, все они были уничтожены.

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ВС РФ ударили «Искандером» по лагерю иностранных наемников, воюющих за ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара были ликвидированы 50 человек. «Искандер-М» нанес ракетный удар в Харьковской области по лагерю инструкторов и наемников из западных стран», — сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Известно, что в лагере находилось около 50 инструкторов, все они были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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