Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику.
Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей».
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Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику. Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей».