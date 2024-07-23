Армия и оружие ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне СВО 23 июля 2024 в 16:02 Размер текста - 17 + Российские войска уничтожили танк Abrams в зоне СВО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику. Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику. Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям