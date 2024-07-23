ВСУ потеряли еще один танк Abrams в зоне СВО

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Российские войска уничтожили танк Abrams в зоне СВО Фото:
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Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику.

Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей».

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Военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе ВСУ, а также уничтожили три танка, включая американский Abrams. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял свыше 405 военнослужащих, три танка, в том числе М1А1 „Абрамс“», — говорится в ежедневной сводке ведомства, опубликованной в telegram-канале. Там добавили, что ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм САУ «Гвоздика» и другую технику. Минобороны РФ ранее сообщало, что на авдеевском направлении экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого выстрела уничтожил американский танк Abrams. Танк Т-72 смог уничтожить Abrams за счет опыта экипажа и маневренности, объяснили генералы Владимир Болдырев и Сергей Маев, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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