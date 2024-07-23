Раскрыт райдер екатеринбургского певца Леши Свика

Baza: в райдере Леши Свика абонемент в лучший фитнес-клуб, сигареты и кальян
© Служба новостей «URA.RU»
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За выступление Свика придется отдать 2,5 млн рублей
За выступление Свика придется отдать 2,5 млн рублей Фото:

Музыкальный исполнитель Леша Свик (родом из Екатеринбурга) в своем райдере запрашивает абонемент в лучший фитнес-центр, кальян, сигареты и виски. За 45-минутное выступление артист просит 2,5 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram.

"Организаторы концерта должны предусмотреть три гостевых визита в лучший фитнес-центр города. Если в отеле есть кальянная зона, то ее необходимо забронировать под Свика. В гримерке тоже должен быть кальян, а также сигареты и стики разных цветов. Кроме этого, вода, молоко (кокосовое) и виски", — пишет telegram-канал Baza.

Помимо 2,5 млн рублей за выступление, Свик просит суточные — 10 тысяч рублей себе и по пять тысяч каждому члену команды. Также певец предпочитает передвигаться только на Mercedes S 222, Audi Q7, Cadilac Escalade или BMW X7 не старше трех лет. Для коллектива подойдет Mercedes Vito или же Viano.

Ранее был раскрыт райдер певца Niletto. Там отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей.

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Музыкальный исполнитель Леша Свик (родом из Екатеринбурга) в своем райдере запрашивает абонемент в лучший фитнес-центр, кальян, сигареты и виски. За 45-минутное выступление артист просит 2,5 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram. "Организаторы концерта должны предусмотреть три гостевых визита в лучший фитнес-центр города. Если в отеле есть кальянная зона, то ее необходимо забронировать под Свика. В гримерке тоже должен быть кальян, а также сигареты и стики разных цветов. Кроме этого, вода, молоко (кокосовое) и виски", — пишет telegram-канал Baza. Помимо 2,5 млн рублей за выступление, Свик просит суточные — 10 тысяч рублей себе и по пять тысяч каждому члену команды. Также певец предпочитает передвигаться только на Mercedes S 222, Audi Q7, Cadilac Escalade или BMW X7 не старше трех лет. Для коллектива подойдет Mercedes Vito или же Viano. Ранее был раскрыт райдер певца Niletto. Там отмечены сигареты, кальян, 12-летний виски и лапша быстрого приготовления «Доширак». Само выступление артиста стоит четыре миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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