Миллиардер из ХМАО на лето устраивает на работу в компанию детей сотрудников

Компания «Талспецстрой» из Нягани (ХМАО), которая принадлежит миллиардеру Анатолию Марченко (входит в десятку самых богатых людей Югры), трудоустраивает на лето детей сотрудников предприятия. Подросткам и студентам дают несложные задания и платят им зарплату.
«Каждое лето ООО „Талспецстрой“ дает возможность трудоустроиться детям своих сотрудников. Это отличный шанс для подрастающего поколения получить первый профессиональный опыт, ощутить финансовую независимость и лучше узнать предприятие, где трудятся их родители», — сообщила пресс-служба компании «Талспецстрой».
Компания строит нефтяные объекты и дороги на месторождениях, но ребятам предлагают легкую работу: они приводят в порядок территорию предприятия, помогают в диспетчерской службе. Работой подростковых бригад руководят наставники из числа опытных сотрудников.
Ранее URA.RU писало, что Анатолий Марченко выступает учредителем пяти предприятий общей стоимостью порядка 10 миллиардов рублей. За 2023 год его компания «Талспецстрой» заработала почти восемь миллиардов рублей.
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