24 июля 2024

В Челябинске осужден водитель, сбивший девочку из-за застрявшего в педали сланца

© Служба новостей «URA.RU»
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К уголовному делу привел застрявший в педали сланец
К уголовному делу привел застрявший в педали сланец Фото:

Жителя Челябинска приговорили к лишению свободы за наезд на 15-летнюю девочку и оставление места ДТП. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службы прокуратуры региона.

«Установлено, что 2 июля прошлого года днем мужчина на Mitsubishi Carisma на улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска столкнулся с Renault Duster, который стоял и пропускал пешеходов на пешеходном переходе. Renault произвел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. После этого Mitsubishi также выехал на пешеходный переход и наехал на девочку, которая оказалась под днищем автомобиля. Затем подсудимый убежал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В результате ДТП девочка получила черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза. Пострадавшей провели три операции.

Вину подсудимый признал и частично возместил причиненный моральный вред в сумме 30 тысяч рублей. Он сообщил, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление. А с места ДТП сбежал, потому что испугался. Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления на срок 2,5 года. Также суд взыскал 1,2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.

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Жителя Челябинска приговорили к лишению свободы за наезд на 15-летнюю девочку и оставление места ДТП. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службы прокуратуры региона. «Установлено, что 2 июля прошлого года днем мужчина на Mitsubishi Carisma на улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска столкнулся с Renault Duster, который стоял и пропускал пешеходов на пешеходном переходе. Renault произвел наезд на 15-летнюю девочку, переходившую дорогу. После этого Mitsubishi также выехал на пешеходный переход и наехал на девочку, которая оказалась под днищем автомобиля. Затем подсудимый убежал», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. В результате ДТП девочка получила черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза. Пострадавшей провели три операции. Вину подсудимый признал и частично возместил причиненный моральный вред в сумме 30 тысяч рублей. Он сообщил, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление. А с места ДТП сбежал, потому что испугался. Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления на срок 2,5 года. Также суд взыскал 1,2 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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