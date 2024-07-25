В Подмосковье найдены трупы ученого-химика и его жены, залитые краской

Кандидат химических наук вместе с супругой погибли в Подмосковье. Тела исследователя и его супруги были обнаружены в ночь на четверг в частном доме, расположенном в Истринском городском округе.
«На полу лежали бездыханные тела 71-летней женщины и 76-летнего мужчины», — сообщает MK.RU. Там добавили, что, согласно предварительным данным, оба отравились ядовитыми парами, выполняя ремонтные работы в подвале своего частного дома.
Сын погибшей пары прибыл в среду вечером в дом родителей, который находится в поселке «Новолеоново». Попытавшись позвать их, он обнаружил сильный химический запах из подвала. Отправившись вниз, он обнаружил тела своих родителей на полу. Мужчина, доцент кафедры химической энзимологии МГУ, проводил ремонт в подвале с термостойкой мастикой, что могло вызвать отравление. Его также пострадала.
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