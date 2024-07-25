Челябинский губернатор Текслер наградил своего заместителя Лазарева

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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, лазарев александр, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) подписал документ о награждении Александра Лазарева (справа) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении вице-губернатора Александра Лазарева. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«За особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью 3 степени“ Лазарева Александра Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.

С 16 июля 2023 года Лазарев работает в должности вице-губернатора по связям с новыми регионами. Он постоянно находится в командировке в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой ДНР. На эту работу его пригласил Текслер после того, как Лазарев ушел в отставку с поста председателя заксобрания региона.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении вице-губернатора Александра Лазарева. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. «За особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью 3 степени“ Лазарева Александра Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. С 16 июля 2023 года Лазарев работает в должности вице-губернатора по связям с новыми регионами. Он постоянно находится в командировке в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой ДНР. На эту работу его пригласил Текслер после того, как Лазарев ушел в отставку с поста председателя заксобрания региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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