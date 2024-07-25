Челябинский губернатор Текслер наградил своего заместителя Лазарева

25 июля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) подписал документ о награждении Александра Лазарева (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении вице-губернатора Александра Лазарева. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. «За особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью 3 степени“ Лазарева Александра Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. С 16 июля 2023 года Лазарев работает в должности вице-губернатора по связям с новыми регионами. Он постоянно находится в командировке в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой ДНР. На эту работу его пригласил Текслер после того, как Лазарев ушел в отставку с поста председателя заксобрания региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении вице-губернатора Александра Лазарева. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. «За особые заслуги в сфере государственного управления, многолетний добросовестный труд наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью 3 степени“ Лазарева Александра Владимировича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе. С 16 июля 2023 года Лазарев работает в должности вице-губернатора по связям с новыми регионами. Он постоянно находится в командировке в подшефных территориях Волновахе и Ясиноватой ДНР. На эту работу его пригласил Текслер после того, как Лазарев ушел в отставку с поста председателя заксобрания региона.