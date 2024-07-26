В поселке Тыелга под Миассом из-за дождя обрушился мост. Видео

26 июля 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Мост смыло из-за повышения уровня воды в реке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Тыелга, расположенном под Миассом (Челябинская область), 26 июля обрушился мост. Как сообщают в соцсетях, отрезанными от «большой земли» остались несколько домохозяйств. «Жители поселка Тыелга остались без моста. Из-за повышения уровня воды, мост просто смыло», — сообщает telegram-канал «Свободный Миасс». В администрации Миасского городского округа URA.RU подтвердили произошедшее. По словам и. о. главы Олега Буданова, он лично выезжал на место ЧП. Профильным службам даны соответствующие поручения даны. На месте работают специалисты Управления ГОЧС. В Челябинскую область пришел циклон, принесший затяжные ливни. Непогода продлится несколько дней. Экстренные службы просят граждан соблюдать меры предосторожности. URA.RU ведет прямую трансляцию о последствиях разбушевавшейся в регионе стихии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Тыелга, расположенном под Миассом (Челябинская область), 26 июля обрушился мост. Как сообщают в соцсетях, отрезанными от «большой земли» остались несколько домохозяйств. «Жители поселка Тыелга остались без моста. Из-за повышения уровня воды, мост просто смыло», — сообщает telegram-канал «Свободный Миасс». В администрации Миасского городского округа URA.RU подтвердили произошедшее. По словам и. о. главы Олега Буданова, он лично выезжал на место ЧП. Профильным службам даны соответствующие поручения даны. На месте работают специалисты Управления ГОЧС. В Челябинскую область пришел циклон, принесший затяжные ливни. Непогода продлится несколько дней. Экстренные службы просят граждан соблюдать меры предосторожности. URA.RU ведет прямую трансляцию о последствиях разбушевавшейся в регионе стихии.