Лавров: Россия обеспокоена ядерными планами США и Южной Кореи

27 июля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров выразил опасения из-за общих планов США и Южной Кореи по ядерному планированию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. Об этом он сообщил в рамках ответа на пресс-конференции. «Еще один, вызывающий беспокойство элемент: совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой шла на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что «пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений нет». Южная Корея и США завершили разработку инструкций по совместному ядерному сдерживанию на Корейском полуострове. Подготовленный документ по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ), между США и Южной Кореей описывает инструкции по совместным действиям для ядерного сдерживания на Корейском полуострове. Он включает принципы и процедуры, направленные на поддержание и укрепление политики сдерживания. Также в нем отражены планы по интеграции вооруженных сил Южной Кореи в ядерное планирование США, что должно повысить эффективность реакции на угрозы со стороны КНДР. В документе также прописаны мероприятия по безопасному обмену информацией, проведению учений и симуляций, а также совместные маневры с использованием ядерных и обычных вооружений. Ранее США объявили о планах по размещению в Германии новых ударных систем, включая ракеты SM-6 и Tomahawk. По словам военного эксперта Северина Плейера, подобные действия является сигналом силы для России, так как НАТО стремится показать свою мощь. Эксперт Алексей Фененко отметил, что США хотят сдержать военный потенциал Германии и сохранить свои позиции в НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна быть готова к различным сценариям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена планами США и Южной Кореи осуществлять совместное ядерное планирование. Об этом он сообщил в рамках ответа на пресс-конференции. «Еще один, вызывающий беспокойство элемент: совсем недавно США заключили с республикой Корея договоренность о совместном ядерном планировании», — сказал Лавров на пресс-конференции, трансляция которой шла на телеканале «Россия 24». Министр добавил, что «пока мы не можем даже добиться объяснений, что это значит, но то, что это взывает дополнительную тревогу, сомнений нет». Южная Корея и США завершили разработку инструкций по совместному ядерному сдерживанию на Корейском полуострове. Подготовленный документ по итогам третьего заседания Ядерной консультативной группы (ЯКГ), между США и Южной Кореей описывает инструкции по совместным действиям для ядерного сдерживания на Корейском полуострове. Он включает принципы и процедуры, направленные на поддержание и укрепление политики сдерживания. Также в нем отражены планы по интеграции вооруженных сил Южной Кореи в ядерное планирование США, что должно повысить эффективность реакции на угрозы со стороны КНДР. В документе также прописаны мероприятия по безопасному обмену информацией, проведению учений и симуляций, а также совместные маневры с использованием ядерных и обычных вооружений. Ранее США объявили о планах по размещению в Германии новых ударных систем, включая ракеты SM-6 и Tomahawk. По словам военного эксперта Северина Плейера, подобные действия является сигналом силы для России, так как НАТО стремится показать свою мощь. Эксперт Алексей Фененко отметил, что США хотят сдержать военный потенциал Германии и сохранить свои позиции в НАТО. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна быть готова к различным сценариям.