BZ: НАТО послала России мощный сигнал

BZ: планы США разместить ракеты в Европе стали сигналом для России
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НАТО хочет разместить в Европе дальнобойные ракеты
НАТО хочет разместить в Европе дальнобойные ракеты Фото:

США на фоне отставания в сфере ядерного оружия планируют разместить дальнобойные ракеты в Европе, что является сигналом для России. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта Северина Плейера. 

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году <...> Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — привело немецкое издание слова Плейера. Военный эксперт также отметил, что развертывание ракет его не удивляет, так как Штаты испытывают огромное отставание от РФ в ядерном тактическом и оперативном плане.

Ранее Пентагон объявил о планах по размещению в Германии новых ударных систем к 2026 году, включая ракеты SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие. По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Фененко, США хотят разместить дальнобойные ракеты в Германии, чтобы сдержать военный потенциал ФРГ и сохранить свои позиции в НАТО.

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США на фоне отставания в сфере ядерного оружия планируют разместить дальнобойные ракеты в Европе, что является сигналом для России. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung со ссылкой на военного эксперта Северина Плейера.  «И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году <...> Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — привело немецкое издание слова Плейера. Военный эксперт также отметил, что развертывание ракет его не удивляет, так как Штаты испытывают огромное отставание от РФ в ядерном тактическом и оперативном плане. Ранее Пентагон объявил о планах по размещению в Германии новых ударных систем к 2026 году, включая ракеты SM-6 и Tomahawk, а также гиперзвуковое оружие. По словам эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Алексея Фененко, США хотят разместить дальнобойные ракеты в Германии, чтобы сдержать военный потенциал ФРГ и сохранить свои позиции в НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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