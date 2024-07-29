Челябинского министра Костину вызвали в ЗСО с докладом о наводнении

29 июля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

Светлану Костину ждут в ЗСО региона с докладом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Министра общественной безопасности Челябинской области Светлану Костину вызвали в заксобрание региона с докладом о ситуации с подтоплением населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщил депутат областного парламента Виталий Пашин. «Вызвали министра общественной безопасности Челябинской области в законодательное собрание с докладом о текущей ситуации в затопленных населенных пунктах, мерах по устранению последствий и оказании помощи нашим гражданам», — сообщил URA.RU Пашин. Он пожурил министра за то, что необходимые для защиты населения меры не были приняты своевременно. По словам депутата, весной отчет министра о паводках был принят без доклада и обсуждения. Он считает это большим упущением. О продолжительных же дождях все службы знали заранее. Но какой-то реакции не последовало. URA.RU связалось с пресс-службой министерства общественной безопасности региона. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Новость по теме В затопленной дождями Челябинской области стал снижаться уровень воды Дожди идут в Челябинской области уже несколько дней. Реки из-за этого выходят из берегов, затапливая населенные пункты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в части из них уровень воды начал снижаться. Как только удастся избавиться от подтоплений, власти приступят к восстановлению жилья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министра общественной безопасности Челябинской области Светлану Костину вызвали в заксобрание региона с докладом о ситуации с подтоплением населенных пунктов. Об этом URA.RU сообщил депутат областного парламента Виталий Пашин. «Вызвали министра общественной безопасности Челябинской области в законодательное собрание с докладом о текущей ситуации в затопленных населенных пунктах, мерах по устранению последствий и оказании помощи нашим гражданам», — сообщил URA.RU Пашин. Он пожурил министра за то, что необходимые для защиты населения меры не были приняты своевременно. По словам депутата, весной отчет министра о паводках был принят без доклада и обсуждения. Он считает это большим упущением. О продолжительных же дождях все службы знали заранее. Но какой-то реакции не последовало. URA.RU связалось с пресс-службой министерства общественной безопасности региона. Там сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. Дожди идут в Челябинской области уже несколько дней. Реки из-за этого выходят из берегов, затапливая населенные пункты. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в части из них уровень воды начал снижаться. Как только удастся избавиться от подтоплений, власти приступят к восстановлению жилья.