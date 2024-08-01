Происшествия Baza: под завалами обрушившегося в Нижнем Тагиле дома находятся 12 человек. Фото 01 августа 2024 в 15:34 Размер текста - 17 + В результате взрыва обрушились два подъезда Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв, могут находиться 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «12 человек предварительно находятся под завалами дома в Нижнем Тагиле. Среди них могут быть погибшие», — говорится в сообщении. При этом ранее была информация, что под завалами находятся девять человек, в том числе четверо детей. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше девяти человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под завалами дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв, могут находиться 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «12 человек предварительно находятся под завалами дома в Нижнем Тагиле. Среди них могут быть погибшие», — говорится в сообщении. При этом ранее была информация, что под завалами находятся девять человек, в том числе четверо детей. ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше девяти человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям