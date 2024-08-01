Под завалами дома по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле, где произошел взрыв, могут находиться 12 человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«12 человек предварительно находятся под завалами дома в Нижнем Тагиле. Среди них могут быть погибшие», — говорится в сообщении. При этом ранее была информация, что под завалами находятся девять человек, в том числе четверо детей.
ЧП произошло днем 1 августа. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). По предварительным данным, число пострадавших — не меньше девяти человек. На месте работает руководство региона и силовых структур. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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