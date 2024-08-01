JT: Япония профинансирует создание торгового маршрута в обход России

01 августа 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Фумио Кисида планирует объявить о пакете экономической помощи для Центральной Азии на встрече с лидерами стран в Казахстане Фото: Алексей Баранов Япония профинансирует создание и развитие нового торгового маршрута, связывающего Центральную Азию и Европу в обход России. Об этом сообщает The Japan Times. «Япония поможет создать торговый маршрут через Каспийское море, который свяжет Центральную Азию и Европу, минуя Россию», — написала газета The Japan Times со ссылкой на японских правительственных чиновников. В материале уточнили, что планы Токио включены в пакет экономической помощи для стран Центральной Азии. Шаг направлен на укрепление связей с пятью странами — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Они являются бывшими советскими республиками, которые поддерживают прочные связи в области безопасности с Россией. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен объявить об инициативе на встрече с лидерами стран в Казахстане в начале августа. Токио стремится укреплять связи с регионом, на который Китай и Россия имеют сильное влияние, путем содействия устойчивому экономическому развитию через поддержку новых торговых путей и других инициатив. Ранее в Кремле заявили о давлении на японских политиков, которые поддерживают улучшение отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство Японии полностью поддерживает западную позицию по отношению к России. Он также отметил, что в Токио доминируют политики, не заинтересованные в развитии двусторонних отношений, а также что японское руководство оказывает давление на тех, кто склонен к диалогу с Москвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония профинансирует создание и развитие нового торгового маршрута, связывающего Центральную Азию и Европу в обход России. Об этом сообщает The Japan Times. «Япония поможет создать торговый маршрут через Каспийское море, который свяжет Центральную Азию и Европу, минуя Россию», — написала газета The Japan Times со ссылкой на японских правительственных чиновников. В материале уточнили, что планы Токио включены в пакет экономической помощи для стран Центральной Азии. Шаг направлен на укрепление связей с пятью странами — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Они являются бывшими советскими республиками, которые поддерживают прочные связи в области безопасности с Россией. Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен объявить об инициативе на встрече с лидерами стран в Казахстане в начале августа. Токио стремится укреплять связи с регионом, на который Китай и Россия имеют сильное влияние, путем содействия устойчивому экономическому развитию через поддержку новых торговых путей и других инициатив. Ранее в Кремле заявили о давлении на японских политиков, которые поддерживают улучшение отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство Японии полностью поддерживает западную позицию по отношению к России. Он также отметил, что в Токио доминируют политики, не заинтересованные в развитии двусторонних отношений, а также что японское руководство оказывает давление на тех, кто склонен к диалогу с Москвой.