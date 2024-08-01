WSJ: Россия освободила Гершковича, осужденного за шпионаж

01 августа 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Россия освободила Эвана Гершковича Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия освободила американского журналиста Эвана Гершковича, который был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Освобождение его и более десятка других иностранных заключенных было совершено в рамках крупного обмена на россиян, осужденных в США и Европе. «Россия освободила … осужденного репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в рамках крупнейшего и самого сложного обмена, заключенного между Востоком и Западом со времен Холодной войны», — пишет издание The Wall Street Journal. По данным журнала, Гершкович и другие американцы уже покинули российский самолет в аэропорту Анкары. Помимо Гершковича, Россия освободила бывшего морского пехотинца Пола Уилана, журналистку Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом) и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии. Ранее политолог раскрыл, что означает обмен заключенными между Россией и США. Так, Сергей Марков заключил, что обмен не является улучшением отношений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия освободила американского журналиста Эвана Гершковича, который был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Освобождение его и более десятка других иностранных заключенных было совершено в рамках крупного обмена на россиян, осужденных в США и Европе. «Россия освободила … осужденного репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в рамках крупнейшего и самого сложного обмена, заключенного между Востоком и Западом со времен Холодной войны», — пишет издание The Wall Street Journal. По данным журнала, Гершкович и другие американцы уже покинули российский самолет в аэропорту Анкары. Помимо Гершковича, Россия освободила бывшего морского пехотинца Пола Уилана, журналистку Алсу Курмашеву (признана Минюстом РФ иноагентом) и журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан Минюстом РФ иноагентом). Масштабный обмен затронул 24 заключенных и минимум шесть стран. Сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на самом высоком правительственном уровне в России, США и Германии. Ранее политолог раскрыл, что означает обмен заключенными между Россией и США. Так, Сергей Марков заключил, что обмен не является улучшением отношений.