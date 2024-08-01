В Челябинской области за июль погибли пять пропавших, еще десять не найдены

За июль волонтеры нашли 43 пропавших, пять из них обнаружены погибшими
В Челябинской области за июль в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Пять из них погибли, еще десять так и не найдены, сообщили представители организации.
«В июле 2024 года в отряд поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Каждая была отработана, из них: найдены и погибли — пять, не найдены — десять», — сообщается в официальном паблике отряда. Волонтеры нашли живыми 38 из пропавших людей.
Шесть заявок оказались неподтвержденными. Еще по стольким же найдены родные людей.
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