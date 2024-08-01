Происшествия В Челябинской области за июль погибли пять пропавших, еще десять не найдены В Челябинской области из 65 пропавших в июле людей пять найдены погибшими 02 августа 2024 в 11:59 Размер текста - 17 + За июль волонтеры нашли 43 пропавших, пять из них обнаружены погибшими Фото: Алина Яковлева © URA.RU В Челябинской области за июль в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Пять из них погибли, еще десять так и не найдены, сообщили представители организации. «В июле 2024 года в отряд поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Каждая была отработана, из них: найдены и погибли — пять, не найдены — десять», — сообщается в официальном паблике отряда. Волонтеры нашли живыми 38 из пропавших людей. Шесть заявок оказались неподтвержденными. Еще по стольким же найдены родные людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области за июль в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Пять из них погибли, еще десять так и не найдены, сообщили представители организации. «В июле 2024 года в отряд поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Каждая была отработана, из них: найдены и погибли — пять, не найдены — десять», — сообщается в официальном паблике отряда. Волонтеры нашли живыми 38 из пропавших людей. Шесть заявок оказались неподтвержденными. Еще по стольким же найдены родные людей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям