01 августа 2024

В Челябинской области за июль погибли пять пропавших, еще десять не найдены

В Челябинской области из 65 пропавших в июле людей пять найдены погибшими
© Служба новостей «URA.RU»
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Четвертый день поиска подростка в Челябинской области, поиск детей
За июль волонтеры нашли 43 пропавших, пять из них обнаружены погибшими Фото:

В Челябинской области за июль в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Пять из них погибли, еще десять так и не найдены, сообщили представители организации.

«В июле 2024 года в отряд поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Каждая была отработана, из них: найдены и погибли — пять, не найдены — десять», — сообщается в официальном паблике отряда. Волонтеры нашли живыми 38 из пропавших людей.

Шесть заявок оказались неподтвержденными. Еще по стольким же найдены родные людей.

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В Челябинской области за июль в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Пять из них погибли, еще десять так и не найдены, сообщили представители организации. «В июле 2024 года в отряд поступило 65 заявок на поиск пропавших людей. Каждая была отработана, из них: найдены и погибли — пять, не найдены — десять», — сообщается в официальном паблике отряда. Волонтеры нашли живыми 38 из пропавших людей. Шесть заявок оказались неподтвержденными. Еще по стольким же найдены родные людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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