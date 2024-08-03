В Челябинске разбилась девушка, упав с 11 этажа

В Челябинске на Университетской набережной с 11 этажа упала девушка

04 августа 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Девушка разбилась, упав с высоты в Челябинске (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Днем 4 августа в Челябинске на Университетской набережной, 63 с 11 этажа выпала девушка. Информацию URA.RU подтвердили в следственном отделе СК РФ по Челябинской области. «Инцидент произошел 4 августа днем. Происшествие не имеет криминального характера», — сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина. По словам очевидцев, девушка сначала висела на оконной раме, а затем сорвалась и упала. На улице в момент падения находился молодой человек погибшей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Днем 4 августа в Челябинске на Университетской набережной, 63 с 11 этажа выпала девушка. Информацию URA.RU подтвердили в следственном отделе СК РФ по Челябинской области. «Инцидент произошел 4 августа днем. Происшествие не имеет криминального характера», — сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина. По словам очевидцев, девушка сначала висела на оконной раме, а затем сорвалась и упала. На улице в момент падения находился молодой человек погибшей.