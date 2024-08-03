В Челябинске разбилась девушка, упав с 11 этажа

Девушка разбилась, упав с высоты в Челябинске (архивное фото)
Днем 4 августа в Челябинске на Университетской набережной, 63 с 11 этажа выпала девушка. Информацию URA.RU подтвердили в следственном отделе СК РФ по Челябинской области.
«Инцидент произошел 4 августа днем. Происшествие не имеет криминального характера», — сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина.
По словам очевидцев, девушка сначала висела на оконной раме, а затем сорвалась и упала. На улице в момент падения находился молодой человек погибшей.
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