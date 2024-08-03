03 августа 2024

В Челябинске разбилась девушка, упав с 11 этажа

В Челябинске на Университетской набережной с 11 этажа упала девушка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , смерть, труп, мусорный контейнер, покойник, мешок для трупов, мертвый, улица
Девушка разбилась, упав с высоты в Челябинске (архивное фото) Фото:

Днем 4 августа в Челябинске на Университетской набережной, 63 с 11 этажа выпала девушка. Информацию URA.RU подтвердили в следственном отделе СК РФ по Челябинской области.

«Инцидент произошел 4 августа днем. Происшествие не имеет криминального характера», — сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина.

По словам очевидцев, девушка сначала висела на оконной раме, а затем сорвалась и упала. На улице в момент падения находился молодой человек погибшей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Днем 4 августа в Челябинске на Университетской набережной, 63 с 11 этажа выпала девушка. Информацию URA.RU подтвердили в следственном отделе СК РФ по Челябинской области. «Инцидент произошел 4 августа днем. Происшествие не имеет криминального характера», — сообщила старший помощник руководителя управления СК РФ по Челябинской области Анастасия Шапкина. По словам очевидцев, девушка сначала висела на оконной раме, а затем сорвалась и упала. На улице в момент падения находился молодой человек погибшей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...