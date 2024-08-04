Скончался экс-замначальника пермского ГУФСИН Олег Шахов

05 августа 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Олег Шахов был на пенсии в звании полковника внутренней службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ушел из жизни бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермской области Олег Шахов. Он проработал в системе исполнения наказаний 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «С прискорбием сообщаем, что 2 августа перестало биться сердце бывшего замначальника ГУФСИН по Пермской области и полковника внутренней службы в отставке Олега Александровича Шахова. Руководство и коллектив краевого главного управления ФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в ведомстве. Шахов родился и вырос в поселке Ныроб, он окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР. Работу в уголовно-исполнительной системе начинал с должности инструктора по политико-воспитательной работе исправительно-трудовой колонии № 19. После этого занимал различные руководящие должности, а в 1998 году был назначен замначальника уголовно-исполнительной системы УВД по Пермском области. С 2011 года находился на пенсии, во ФСИН он проработал 38 лет. Полковник внутренней службы в отставке Олег Шахов пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермской области Олег Шахов. Он проработал в системе исполнения наказаний 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «С прискорбием сообщаем, что 2 августа перестало биться сердце бывшего замначальника ГУФСИН по Пермской области и полковника внутренней службы в отставке Олега Александровича Шахова. Руководство и коллектив краевого главного управления ФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в ведомстве. Шахов родился и вырос в поселке Ныроб, он окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР. Работу в уголовно-исполнительной системе начинал с должности инструктора по политико-воспитательной работе исправительно-трудовой колонии № 19. После этого занимал различные руководящие должности, а в 1998 году был назначен замначальника уголовно-исполнительной системы УВД по Пермском области. С 2011 года находился на пенсии, во ФСИН он проработал 38 лет.