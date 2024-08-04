04 августа 2024
03 августа 2024

Скончался экс-замначальника пермского ГУФСИН Олег Шахов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Олег Шахов был на пенсии в звании полковника внутренней службы Фото:

Ушел из жизни бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермской области Олег Шахов. Он проработал в системе исполнения наказаний 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«С прискорбием сообщаем, что 2 августа перестало биться сердце бывшего замначальника ГУФСИН по Пермской области и полковника внутренней службы в отставке Олега Александровича Шахова. Руководство и коллектив краевого главного управления ФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в ведомстве.

Шахов родился и вырос в поселке Ныроб, он окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР. Работу в уголовно-исполнительной системе начинал с должности инструктора по политико-воспитательной работе исправительно-трудовой колонии № 19. После этого занимал различные руководящие должности, а в 1998 году был назначен замначальника уголовно-исполнительной системы УВД по Пермском области. С 2011 года находился на пенсии, во ФСИН он проработал 38 лет.

Полковник внутренней службы в отставке Олег Шахов
Полковник внутренней службы в отставке Олег Шахов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушел из жизни бывший заместитель начальника ГУФСИН по Пермской области Олег Шахов. Он проработал в системе исполнения наказаний 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «С прискорбием сообщаем, что 2 августа перестало биться сердце бывшего замначальника ГУФСИН по Пермской области и полковника внутренней службы в отставке Олега Александровича Шахова. Руководство и коллектив краевого главного управления ФСИН выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сообщили в ведомстве. Шахов родился и вырос в поселке Ныроб, он окончил Рязанскую Высшую школу МВД СССР. Работу в уголовно-исполнительной системе начинал с должности инструктора по политико-воспитательной работе исправительно-трудовой колонии № 19. После этого занимал различные руководящие должности, а в 1998 году был назначен замначальника уголовно-исполнительной системы УВД по Пермском области. С 2011 года находился на пенсии, во ФСИН он проработал 38 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...