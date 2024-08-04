04 августа 2024

Крупный застройщик ХМАО стал партнером футбольного клуба «Торпедо»

Компания «Сибпромстрой» заключила соглашение с ФК «Торпедо»
© Служба новостей «URA.RU»
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"Сибпромстрой" заключил соглашение с "Торпедо"
"Сибпромстрой" заключил соглашение с "Торпедо" Фото:

Крупный югорский застройщик — компания «Сибпромстрой», стала партнером футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба компании. 

«Московский футбольный клуб „Торпедо“ в год своего столетия обрел нового партнера — группу компаний „Сибпромстрой“», — говорится в telegram-канале застройщик. Клуб является одним из старейших в России, его основали еще в 1924 году.

Ранее URA.RU рассказывало, что руководство «Сибпромстроя» получило награды от окружного правительства. Почетные звания топ-менеджменту были присвоены губернатором Югры.

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Крупный югорский застройщик — компания «Сибпромстрой», стала партнером футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба компании.  «Московский футбольный клуб „Торпедо“ в год своего столетия обрел нового партнера — группу компаний „Сибпромстрой“», — говорится в telegram-канале застройщик. Клуб является одним из старейших в России, его основали еще в 1924 году. Ранее URA.RU рассказывало, что руководство «Сибпромстроя» получило награды от окружного правительства. Почетные звания топ-менеджменту были присвоены губернатором Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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