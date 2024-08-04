Крупный застройщик ХМАО стал партнером футбольного клуба «Торпедо»

"Сибпромстрой" заключил соглашение с "Торпедо"
Крупный югорский застройщик — компания «Сибпромстрой», стала партнером футбольного клуба «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Московский футбольный клуб „Торпедо“ в год своего столетия обрел нового партнера — группу компаний „Сибпромстрой“», — говорится в telegram-канале застройщик. Клуб является одним из старейших в России, его основали еще в 1924 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что руководство «Сибпромстроя» получило награды от окружного правительства. Почетные звания топ-менеджменту были присвоены губернатором Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!