ЕКАД встал в глухую пробку из-за массовой аварии. Карта

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В аварию попали три автомобиля
В аварию попали три автомобиля Фото:

Екатеринбургская кольцевая автодорога вечером 5 августа встала в огромную пробку из-за аварии трех автомобилей. Машины перекрыли весь проезд в обе стороны, рассказал URA.RU читатель.

«На ЕКАД в сторону аэропорта и в сторону Березовского тракта собралась огромная пробка из-за аварии фуры с двумя иномарками. Ряд почти не двигается из-за блокировки двух полос в обе стороны», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель большегруза врезался в попутно двигающуюся иномарку, из-за чего она вылетела на встречку к Land Rover. На месте происшествия работают медики и ГАИ.

Движение встало в обе стороны
Движение встало в обе стороны
Фото:

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Екатеринбургская кольцевая автодорога вечером 5 августа встала в огромную пробку из-за аварии трех автомобилей. Машины перекрыли весь проезд в обе стороны, рассказал URA.RU читатель. «На ЕКАД в сторону аэропорта и в сторону Березовского тракта собралась огромная пробка из-за аварии фуры с двумя иномарками. Ряд почти не двигается из-за блокировки двух полос в обе стороны», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель большегруза врезался в попутно двигающуюся иномарку, из-за чего она вылетела на встречку к Land Rover. На месте происшествия работают медики и ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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