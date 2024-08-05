Екатеринбургская кольцевая автодорога вечером 5 августа встала в огромную пробку из-за аварии трех автомобилей. Машины перекрыли весь проезд в обе стороны, рассказал URA.RU читатель.
«На ЕКАД в сторону аэропорта и в сторону Березовского тракта собралась огромная пробка из-за аварии фуры с двумя иномарками. Ряд почти не двигается из-за блокировки двух полос в обе стороны», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пояснили, что водитель большегруза врезался в попутно двигающуюся иномарку, из-за чего она вылетела на встречку к Land Rover. На месте происшествия работают медики и ГАИ.
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