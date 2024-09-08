На место аварии приехали инспекторы
В Екатеринбурге днем 9 сентября водители выстроились в длинную пробку на развязке улиц Гурзуфской — Репина — Токарей — Металлургов — Серафимы Дерябиной из-за «аварии-паровозик» из пяти легковушек. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На улице Токарей в среднем ряду собрались в „паровозик“ пять автомобилей. Движение встало перед и после развязки. На место приехали сотрудники ГАИ», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Машины столкнулись в среднем ряду
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