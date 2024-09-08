08 сентября 2024

В Екатеринбурге на развязке в центр выстроилась огромная пробка из-за «паровозика» из легковушек. Фото

В Екатеринбурге выстроилась огромная пробка в центр из-за ДТП с пятью машинами
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
На место аварии приехали инспекторы Фото:

В Екатеринбурге днем 9 сентября водители выстроились в длинную пробку на развязке улиц Гурзуфской — Репина — Токарей — Металлургов — Серафимы Дерябиной из-за «аварии-паровозик» из пяти легковушек. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На улице Токарей в среднем ряду собрались в „паровозик“ пять автомобилей. Движение встало перед и после развязки. На место приехали сотрудники ГАИ», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.

Машины столкнулись в среднем ряду
Машины столкнулись в среднем ряду
Фото:

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В Екатеринбурге днем 9 сентября водители выстроились в длинную пробку на развязке улиц Гурзуфской — Репина — Токарей — Металлургов — Серафимы Дерябиной из-за «аварии-паровозик» из пяти легковушек. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На улице Токарей в среднем ряду собрались в „паровозик“ пять автомобилей. Движение встало перед и после развязки. На место приехали сотрудники ГАИ», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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