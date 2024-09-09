В Екатеринбурге скандальный застройщик продал квартиры, которых нет

В Екатеринбурге компания «Астон» продала квартиры в доме, которого нет

09 сентября 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Застройщик предлагает мирное соглашение прокуратуре Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге к делу о строительстве высотки на улице Советская, 19Б которую возводит застройщик «Астон», подключили банки, одобрившие выдачу ипотеки покупателям квартир в доме, строительство которого официально приостановлено. Об этом URA.RU рассказали жильцы. «К делу подключили банки, которые выдали ипотеку покупателям жилья в доме „Астон. История“ уже после запрета от прокуратуры на стройку», — поделились жильцы. При этом, представители застройщика предлагают прокуратуре мирное соглашение, детали которого не раскрываются. Инициативная группа не согласна на перемирие. «Никакого мирового не будет, даже если за это будет денежный эквивалент», — заявили жители. Ранее URA.RU рассказывало о попытках компании «Астон» выйти на диалог с жильцами. Представители застройщика предлагали «договориться мирно в последний раз», они были готовы взять на себя затраты в федеральной программе по благоустройству дворов. Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство, однако позднее работы продолжились. Жители также записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину все с той же просьбой: остановить застройку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге к делу о строительстве высотки на улице Советская, 19Б которую возводит застройщик «Астон», подключили банки, одобрившие выдачу ипотеки покупателям квартир в доме, строительство которого официально приостановлено. Об этом URA.RU рассказали жильцы. «К делу подключили банки, которые выдали ипотеку покупателям жилья в доме „Астон. История“ уже после запрета от прокуратуры на стройку», — поделились жильцы. При этом, представители застройщика предлагают прокуратуре мирное соглашение, детали которого не раскрываются. Инициативная группа не согласна на перемирие. «Никакого мирового не будет, даже если за это будет денежный эквивалент», — заявили жители. Ранее URA.RU рассказывало о попытках компании «Астон» выйти на диалог с жильцами. Представители застройщика предлагали «договориться мирно в последний раз», они были готовы взять на себя затраты в федеральной программе по благоустройству дворов. Конфликт вокруг строительства высотки по улице Советская, 19Б, разгорелся в мае. Местных жителей возмутило, что изначально девелопер обещал и построил спорткомплекс, а впоследствии переиграл план и стал возводить дом комфорт-класса. Прокуратура обратилась в суд с иском. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство, однако позднее работы продолжились. Жители также записали обращение к Президенту РФ Владимиру Путину все с той же просьбой: остановить застройку.