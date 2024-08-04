В городе ХМАО крупный микрорайон остался без автобуса

В Урае (ХМАО) микрорайон Солнечный, в котором проживает несколько тысяч человек, остался без общественного транспорта. Единственный автобус № 17 не вышел на линию, сообщила URA.RU жительница города Надежда Н.
«Два дня приходится тратить деньги такси в поликлинику или долго идти пешком. Автобус сломался, говорят, заменить его нечем. А это единственный маршрут в Солнечном», — поделилась пенсионерка.
В администрации Урая журналисту поломку подтвердили и сообщили, что инцидент находится на контроле. Автобус № 17 оказался единственным на указанном маршруте. «К сожалению, из-за дефицита водителей перевозчик не смог вывести на линию замену, а деталь пришлось заказывать в другом городе, в наличии у нас ее не оказалось. Мы делаем все возможное, чтобы автобус вернулся на маршрут как можно быстрее», — уточнили в мэрии.
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