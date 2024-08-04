04 августа 2024

В городе ХМАО крупный микрорайон остался без автобуса

Жители Урая не могут дождаться автобуса вторые сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители пожаловались на поломку автобуса
Жители пожаловались на поломку автобуса Фото:

В Урае (ХМАО) микрорайон Солнечный, в котором проживает несколько тысяч человек, остался без общественного транспорта. Единственный автобус № 17 не вышел на линию, сообщила URA.RU жительница города Надежда Н.

«Два дня приходится тратить деньги такси в поликлинику или долго идти пешком. Автобус сломался, говорят, заменить его нечем. А это единственный маршрут в Солнечном», — поделилась пенсионерка.

В администрации Урая журналисту поломку подтвердили и сообщили, что инцидент находится на контроле. Автобус № 17 оказался единственным на указанном маршруте. «К сожалению, из-за дефицита водителей перевозчик не смог вывести на линию замену, а деталь пришлось заказывать в другом городе, в наличии у нас ее не оказалось. Мы делаем все возможное, чтобы автобус вернулся на маршрут как можно быстрее», — уточнили в мэрии.

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В Урае (ХМАО) микрорайон Солнечный, в котором проживает несколько тысяч человек, остался без общественного транспорта. Единственный автобус № 17 не вышел на линию, сообщила URA.RU жительница города Надежда Н. «Два дня приходится тратить деньги такси в поликлинику или долго идти пешком. Автобус сломался, говорят, заменить его нечем. А это единственный маршрут в Солнечном», — поделилась пенсионерка. В администрации Урая журналисту поломку подтвердили и сообщили, что инцидент находится на контроле. Автобус № 17 оказался единственным на указанном маршруте. «К сожалению, из-за дефицита водителей перевозчик не смог вывести на линию замену, а деталь пришлось заказывать в другом городе, в наличии у нас ее не оказалось. Мы делаем все возможное, чтобы автобус вернулся на маршрут как можно быстрее», — уточнили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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