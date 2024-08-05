Участникам СВО отправили дроны, созданные в Екатеринбурге. Фото

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Устройство назвали "Ночным охотником" (архивное фото)
Устройство назвали "Ночным охотником" (архивное фото) Фото:

В зону спецоперации РФ на Украине выслали партию помощи, в которую вошли уникальные дроны "Ночной охотник", разработанные в Екатеринбурге. Процесс обеспечили свердловского реготделения "Женского движения «Единой России»" во главе со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной фонд "Оберег", созданный ветеранами Росгвардии и спецназа по инициативе депутатов заксо Вячеслава Вегнера и Тараса Исакова, рассказала Бабушкина.

"Передали бойцам СВО продукты питания, воду, аккумуляторы и запчасти для автомобилей, а главное, – необходимые для борьбы с противником беспилотники «Ночной охотник». Уникальные БПЛА делают в Екатеринбурге", — поделилась она в своем telegram-канале.

В прошлом году реготделением «Женского движения» было передано в зону СВО 2360 тонн помощи. Помимо этого, была оказана поддержка семьям 20 тысяч бойцов. За первое полугодие 2024-го при участии движения было передано 906 тонн гуманитарных грузов и оказана поддержка 1318 семьям.

С начала года при участии "Женского движения Единой России" передано 906 тонн помощи
С начала года при участии "Женского движения Единой России" передано 906 тонн помощи
Фото:
Уникальный дрон "Ночной охотник" создан в Екатеринбурге
Уникальный дрон "Ночной охотник" создан в Екатеринбурге
Фото: telegram-канал Людмилы Бабушкиной

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В зону спецоперации РФ на Украине выслали партию помощи, в которую вошли уникальные дроны "Ночной охотник", разработанные в Екатеринбурге. Процесс обеспечили свердловского реготделения "Женского движения «Единой России»" во главе со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной фонд "Оберег", созданный ветеранами Росгвардии и спецназа по инициативе депутатов заксо Вячеслава Вегнера и Тараса Исакова, рассказала Бабушкина. "Передали бойцам СВО продукты питания, воду, аккумуляторы и запчасти для автомобилей, а главное, – необходимые для борьбы с противником беспилотники «Ночной охотник». Уникальные БПЛА делают в Екатеринбурге", — поделилась она в своем telegram-канале. В прошлом году реготделением «Женского движения» было передано в зону СВО 2360 тонн помощи. Помимо этого, была оказана поддержка семьям 20 тысяч бойцов. За первое полугодие 2024-го при участии движения было передано 906 тонн гуманитарных грузов и оказана поддержка 1318 семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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