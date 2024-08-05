В зону спецоперации РФ на Украине выслали партию помощи, в которую вошли уникальные дроны "Ночной охотник", разработанные в Екатеринбурге. Процесс обеспечили свердловского реготделения "Женского движения «Единой России»" во главе со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной фонд "Оберег", созданный ветеранами Росгвардии и спецназа по инициативе депутатов заксо Вячеслава Вегнера и Тараса Исакова, рассказала Бабушкина.
"Передали бойцам СВО продукты питания, воду, аккумуляторы и запчасти для автомобилей, а главное, – необходимые для борьбы с противником беспилотники «Ночной охотник». Уникальные БПЛА делают в Екатеринбурге", — поделилась она в своем telegram-канале.
В прошлом году реготделением «Женского движения» было передано в зону СВО 2360 тонн помощи. Помимо этого, была оказана поддержка семьям 20 тысяч бойцов. За первое полугодие 2024-го при участии движения было передано 906 тонн гуманитарных грузов и оказана поддержка 1318 семьям.
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