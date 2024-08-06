Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании школьницы мигрантом в Челябинской области

Глава СК РФ потребовал доклад по делу об изнасиловании школьницы мигрантом
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Глава СК РФ взял под контроль дело, в котором обвиняемым является гражданин Таджикистана Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями сексуального характера, совершенными гражданином Таджикистана в отношении несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Председатель СК России запросил у и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что расследование продолжается, и следственные органы занимаются сбором и анализом доказательств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: по фактам изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее 13-летняя школьница общалась с гражданином Республики Таджикистан в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями сексуального характера, совершенными гражданином Таджикистана в отношении несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. «Председатель СК России запросил у и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве. В СК добавили, что расследование продолжается, и следственные органы занимаются сбором и анализом доказательств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: по фактам изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее 13-летняя школьница общалась с гражданином Республики Таджикистан в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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