Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании школьницы мигрантом в Челябинской области

Глава СК РФ потребовал доклад по делу об изнасиловании школьницы мигрантом

06 августа 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ взял под контроль дело, в котором обвиняемым является гражданин Таджикистана Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями сексуального характера, совершенными гражданином Таджикистана в отношении несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. «Председатель СК России запросил у и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве. В СК добавили, что расследование продолжается, и следственные органы занимаются сбором и анализом доказательств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: по фактам изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее 13-летняя школьница общалась с гражданином Республики Таджикистан в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями сексуального характера, совершенными гражданином Таджикистана в отношении несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. «Председатель СК России запросил у и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве. В СК добавили, что расследование продолжается, и следственные органы занимаются сбором и анализом доказательств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: по фактам изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее 13-летняя школьница общалась с гражданином Республики Таджикистан в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное.