Бастрыкин взял под контроль дело об изнасиловании школьницы мигрантом в Челябинской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с преступлениями сексуального характера, совершенными гражданином Таджикистана в отношении несовершеннолетней в Челябинской области. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.
«Председатель СК России запросил у и. о. руководителя следственного управления по Челябинской области Константина Правосудова доклад о ходе расследования уголовного дела и уже установленных обстоятельствах. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.
В СК добавили, что расследование продолжается, и следственные органы занимаются сбором и анализом доказательств. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ: по фактам изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Ранее 13-летняя школьница общалась с гражданином Республики Таджикистан в социальных сетях. В конце июля он уже пытался заняться с ней сексом в машине. Тогда попытка не увенчалась успехом. Но в начале августа он вывез ее в садовое товарищество и там совершил задуманное.
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