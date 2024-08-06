Камалу Харрис официально выдвинули кандидатом в президенты США

06 августа 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Камала Харрис стала кандидатом в лидеры США от Демократической партии Фото: Official White House / Lawrence Jackson новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Камала Харрис выдвинута кандидатом на пост президента от Демократической партии, став первой цветной женщиной, получившей номинацию от одной из крупнейших партий США. Об этом сообщил The New York Times. «Вице-президент Камала Харрис добилась выдвижения своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии», — говорится в материале издания . Там же отметили, что Камала станет первой чернокожей женщиной и первым человеком южноазиатского происхождения, выдвинутым на такую высокую должность. Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. По информации Reuters, выбор идет между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Камала Харрис выдвинута кандидатом на пост президента от Демократической партии, став первой цветной женщиной, получившей номинацию от одной из крупнейших партий США. Об этом сообщил The New York Times. «Вице-президент Камала Харрис добилась выдвижения своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии», — говорится в материале издания. Там же отметили, что Камала станет первой чернокожей женщиной и первым человеком южноазиатского происхождения, выдвинутым на такую высокую должность. Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США Харрис выбирает кандидата в вице-президенты. По информации Reuters, выбор идет между губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолцем.