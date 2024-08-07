Челябинские аграрии вышли в лидеры в УрФО по производству и экспорту

07 августа 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Челябинские аграрии после обнуления сельхозналога смогут вложиться в технику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские сельхозтоваропроизводителями являются лидерами в УрФО по объемам производства и экспорта. Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, об этом 8 августа заявил председатель комитета ЗСО по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев. «Наши аграрии являются лидерами по объемам производства сельхозпродукции и экспорту в УрФО, занимают высокие позиции на федеральном уровне. Но, как недавно отметил глава региона Алексей Леонидович Текслер, чтобы сохранить позиции лидера, нужны инвестиции и в технологии, и в развитие кадрового потенциала. В 2023 году сельхозтоваропроизводителями нашей области реализованы проекты с объемом инвестиций более 730 миллионов рублей, из них 250 миллионов возмещены из областного бюджета как господдержка», — сообщил Евстигнеев. Он добавил, что в нынешнем году сумма господдержки увеличена до 590 миллионов рублей. Это означает, что челябинские аграрии смогут реализовать еще больше инвестпроектов. Речь идет о строительстве и модернизации объектов в отраслях молочного животноводства и растениеводства, яичного и мясного птицеводства, а также свиноводства. Евстигнеев отметил, что в июле депутаты заксобрания депутаты поддержали инициативу губернатора и приняли закон, обнуляющий ставку сельхозналога с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года. Это позволит челябинским аграриям нарастить инвестиции в производство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские сельхозтоваропроизводителями являются лидерами в УрФО по объемам производства и экспорта. Как сообщает пресс-служба регионального заксобрания, об этом 8 августа заявил председатель комитета ЗСО по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев. «Наши аграрии являются лидерами по объемам производства сельхозпродукции и экспорту в УрФО, занимают высокие позиции на федеральном уровне. Но, как недавно отметил глава региона Алексей Леонидович Текслер, чтобы сохранить позиции лидера, нужны инвестиции и в технологии, и в развитие кадрового потенциала. В 2023 году сельхозтоваропроизводителями нашей области реализованы проекты с объемом инвестиций более 730 миллионов рублей, из них 250 миллионов возмещены из областного бюджета как господдержка», — сообщил Евстигнеев. Он добавил, что в нынешнем году сумма господдержки увеличена до 590 миллионов рублей. Это означает, что челябинские аграрии смогут реализовать еще больше инвестпроектов. Речь идет о строительстве и модернизации объектов в отраслях молочного животноводства и растениеводства, яичного и мясного птицеводства, а также свиноводства. Евстигнеев отметил, что в июле депутаты заксобрания депутаты поддержали инициативу губернатора и приняли закон, обнуляющий ставку сельхозналога с 1 января 2024 года по 31 декабря 2029 года. Это позволит челябинским аграриям нарастить инвестиции в производство.