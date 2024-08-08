В Екатеринбурге резко увеличился спрос на аренду квартир

Квартиры-студии можно снять от 20 тысяч рублей
За год в Екатеринбурге спрос на аренду квартир вырос на 29,4%. Об этом рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».
«Стоимость аренды квартир-студий в Екатеринбурге начинается от 20 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры стоят в среднем 24,0 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Двухкомнатные квартиры сдают за 27,5 тысяч рублей, а трехкомнатные за 35,7 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало об увеличении количества съемных квартир в Екатеринбурге. За год предложение выросло на 40%, снять квартиру в среднем можно за 3,3 тысяч рублей.
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