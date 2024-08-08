В Екатеринбурге резко увеличился спрос на аренду квартир

В Екатеринбурге спрос на аренду квартир увеличился на 29,4%
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , архитектура, недвижимость, новое жилье, ипотека, рынок недвижимости, многоквартирные дома, аренда квартир
Квартиры-студии можно снять от 20 тысяч рублей Фото:

За год в Екатеринбурге спрос на аренду квартир вырос на 29,4%. Об этом рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

«Стоимость аренды квартир-студий в Екатеринбурге начинается от 20 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры стоят в среднем 24,0 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Двухкомнатные квартиры сдают за 27,5 тысяч рублей, а трехкомнатные за 35,7 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало об увеличении количества съемных квартир в Екатеринбурге. За год предложение выросло на 40%, снять квартиру в среднем можно за 3,3 тысяч рублей.

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За год в Екатеринбурге спрос на аренду квартир вырос на 29,4%. Об этом рассказали в сервисе «Яндекс Аренда». «Стоимость аренды квартир-студий в Екатеринбурге начинается от 20 тысяч рублей. Однокомнатные квартиры стоят в среднем 24,0 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Двухкомнатные квартиры сдают за 27,5 тысяч рублей, а трехкомнатные за 35,7 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении количества съемных квартир в Екатеринбурге. За год предложение выросло на 40%, снять квартиру в среднем можно за 3,3 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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