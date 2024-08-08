Свердловский поселок ушел под воду после ливня. Фото

08 августа 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Под воду ушли дома и хозяйство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поселок Бурмантово Ивдельского городского округа Свердловской области 6 августа ушел под воду после сильных дождей. Об этом пишет telegram-канал Уралгидрометцентра. «В результате дождевого паводка на реке Лозьва в поселке Бурмантово подтоплены дома и угодья», — следует из сообщения. За сутки в населенном пункте выпало 60 мм осадков, что считается 80% месячной нормы. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона. Он приведет к похолоданию и прекращению осадков, однако облачность еще сохранится. В поселке выпало 80% месячной нормы осадков telegram-канал «Уральский Гидрометцентр» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Поселок Бурмантово Ивдельского городского округа Свердловской области 6 августа ушел под воду после сильных дождей. Об этом пишет telegram-канал Уралгидрометцентра. «В результате дождевого паводка на реке Лозьва в поселке Бурмантово подтоплены дома и угодья», — следует из сообщения. За сутки в населенном пункте выпало 60 мм осадков, что считается 80% месячной нормы. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона. Он приведет к похолоданию и прекращению осадков, однако облачность еще сохранится.