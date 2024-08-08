Свердловский поселок ушел под воду после ливня. Фото

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Паводок, Деревня Репьева. Ишимский район. Тюмень, половодье, уровень воды, наводнение, потоп, забор, дом, разлив
Под воду ушли дома и хозяйство Фото:

Поселок Бурмантово Ивдельского городского округа Свердловской области 6 августа ушел под воду после сильных дождей. Об этом пишет telegram-канал Уралгидрометцентра.

«В результате дождевого паводка на реке Лозьва в поселке Бурмантово подтоплены дома и угодья», — следует из сообщения. За сутки в населенном пункте выпало 60 мм осадков, что считается 80% месячной нормы.

Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона. Он приведет к похолоданию и прекращению осадков, однако облачность еще сохранится.

В поселке выпало 80% месячной нормы осадков
В поселке выпало 80% месячной нормы осадков

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Поселок Бурмантово Ивдельского городского округа Свердловской области 6 августа ушел под воду после сильных дождей. Об этом пишет telegram-канал Уралгидрометцентра. «В результате дождевого паводка на реке Лозьва в поселке Бурмантово подтоплены дома и угодья», — следует из сообщения. За сутки в населенном пункте выпало 60 мм осадков, что считается 80% месячной нормы. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона. Он приведет к похолоданию и прекращению осадков, однако облачность еще сохранится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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