Под воду ушли дома и хозяйство
Поселок Бурмантово Ивдельского городского округа Свердловской области 6 августа ушел под воду после сильных дождей. Об этом пишет telegram-канал Уралгидрометцентра.
«В результате дождевого паводка на реке Лозьва в поселке Бурмантово подтоплены дома и угодья», — следует из сообщения. За сутки в населенном пункте выпало 60 мм осадков, что считается 80% месячной нормы.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области ожидается усиление влияния арктического антициклона. Он приведет к похолоданию и прекращению осадков, однако облачность еще сохранится.
В поселке выпало 80% месячной нормы осадков
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