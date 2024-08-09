09 августа 2024

Боец из Пермского края погиб в ходе СВО

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Дегустация новых блюд в ресторане SI. Екатеринбург, свеча
Прощание состоится 10 августа 2024 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации (СВО) погиб боец из Суксунского городского округа Пермского края Александр Абдулов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«Сообщаем, что при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Абдулов Александр Сергеевич. Прощание состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском доме культуры. Выражаем соболезнования семье и близким», — сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что во время СВО погиб житель Очера Александр Денисов. Боец был награжден медалями «За разминирование» и «За Отвагу». У него остались супруга и дети.

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Во время проведения спецоперации (СВО) погиб боец из Суксунского городского округа Пермского края Александр Абдулов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Сообщаем, что при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Абдулов Александр Сергеевич. Прощание состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском доме культуры. Выражаем соболезнования семье и близким», — сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что во время СВО погиб житель Очера Александр Денисов. Боец был награжден медалями «За разминирование» и «За Отвагу». У него остались супруга и дети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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