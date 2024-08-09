Боец из Пермского края погиб в ходе СВО

Прощание состоится 10 августа 2024 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации (СВО) погиб боец из Суксунского городского округа Пермского края Александр Абдулов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«Сообщаем, что при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Абдулов Александр Сергеевич. Прощание состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском доме культуры. Выражаем соболезнования семье и близким», — сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что во время СВО погиб житель Очера Александр Денисов. Боец был награжден медалями «За разминирование» и «За Отвагу». У него остались супруга и дети.