Боец из Пермского края погиб в ходе СВО

Прощание состоится 10 августа 2024 года
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время проведения спецоперации (СВО) погиб боец из Суксунского городского округа Пермского края Александр Абдулов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа.
«Сообщаем, что при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш земляк Абдулов Александр Сергеевич. Прощание состоится 10 августа в 12:00 в Агафонковском доме культуры. Выражаем соболезнования семье и близким», — сообщили в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что во время СВО погиб житель Очера Александр Денисов. Боец был награжден медалями «За разминирование» и «За Отвагу». У него остались супруга и дети.
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