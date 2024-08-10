Смерч вырывал деревья, затопило автобусы и метро: на Санкт-Петербург обрушился ураган. Видео

Смерч и ливни прошли в Петербурге и пригороде из-за циклона «Отилия»

11 августа 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Сильные ливни, превышающие расчетные показатели, обрушились на несколько районов Санкт-Петербурга, заявили в «Водоканале» Фото: Илья Московец © URA.RU Североатлантический циклон «Отилия» привел к сильному подтоплению в Санкт-Петербурге. 10 августа городской дренажной системе не удалось справиться с огромным количеством осадков, выпавших в результате мощного ливня. Из-за урагана падали деревья, опрокидывались автомобили. О последствиях урагана — в материал URA.RU. Наводнение в метро Ливень, сопровождавшийся грозой, вынудил горожан искать укрытие, так как зонтики оказались бессильны перед стихией. Особенно сложная ситуация сложилась на Сенном рынке и у второго вестибюля станции метро «Площадь Восстания». Временно закрыли на выход вестибюль №2 станции метро. Люди, которые хотели выйти на улицу у торгового центра «Галерея», столкнулись с проблемой — на месте образовалась большая лужа из-за ливней. Пока службы ликвидировали подтопление, выход решили закрыть от греха подальше, чтобы никто не промочил ноги и не подмочил себе настроение, пишет «Комсомольская правда». Ураган снес деревья и автомобили Ураганный ветер, обрушившийся на Санкт-Петербург и окрестности, привел к серьезным последствиям. На Российском проспекте в Невском районе ветер был настолько сильным, что опрокинул автомобили, а в городе Тосно местные жители столкнулись с атмосферным вихрем, вызвавшим значительные разрушения. «В результате урагана в Тосно пришлось укреплять двери и окна, чтобы предотвратить попадание внутрь различных предметов», — сообщают местные жители. Ситуация осложняется тем, что мощность ветра достигает таких показателей, при которых обычные защитные меры становятся неэффективными. Ливень затопил автобусы Пользователи соцсетей сообщают, что дождь затопил не только улицы, но и пробила днища рейсовых автобусов. На проспекте Большевиков ветер перевернул газель, она опрокинулась на соседний легковой автомобиль. А в Тосно Ленинградской области и в районе станции метро Ладожская в Петербурге наблюдались смерчи, пишет РБК. Реакция «Водоканала» Сильные ливни, превышающие расчетные показатели, обрушились на несколько районов Санкт-Петербурга. «Водоканал» города зафиксировал чрезмерные осадки в Центральном, Фрунзенском, Красносельском и Петроградском районах, особенно отметив интенсивность дождя в центре Петербурга, где за 20 минут выпало 19,99 мм осадков. В «Водоканале» подчеркнули, что городская канализационная система не рассчитана на такой объем воды и не способна принять стоки, если интенсивность осадков превышает 7,2 мм за 20 минут. Из-за этого возникла максимальная гидравлическая нагрузка на систему канализации, что может привести к подтоплениям и выходам водовоздушной смеси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североатлантический циклон «Отилия» привел к сильному подтоплению в Санкт-Петербурге. 10 августа городской дренажной системе не удалось справиться с огромным количеством осадков, выпавших в результате мощного ливня. Из-за урагана падали деревья, опрокидывались автомобили. О последствиях урагана — в материал URA.RU. Ливень, сопровождавшийся грозой, вынудил горожан искать укрытие, так как зонтики оказались бессильны перед стихией. Особенно сложная ситуация сложилась на Сенном рынке и у второго вестибюля станции метро «Площадь Восстания». Временно закрыли на выход вестибюль №2 станции метро. Люди, которые хотели выйти на улицу у торгового центра «Галерея», столкнулись с проблемой — на месте образовалась большая лужа из-за ливней. Пока службы ликвидировали подтопление, выход решили закрыть от греха подальше, чтобы никто не промочил ноги и не подмочил себе настроение, пишет «Комсомольская правда». Ураганный ветер, обрушившийся на Санкт-Петербург и окрестности, привел к серьезным последствиям. На Российском проспекте в Невском районе ветер был настолько сильным, что опрокинул автомобили, а в городе Тосно местные жители столкнулись с атмосферным вихрем, вызвавшим значительные разрушения. «В результате урагана в Тосно пришлось укреплять двери и окна, чтобы предотвратить попадание внутрь различных предметов», — сообщают местные жители. Ситуация осложняется тем, что мощность ветра достигает таких показателей, при которых обычные защитные меры становятся неэффективными. Пользователи соцсетей сообщают, что дождь затопил не только улицы, но и пробила днища рейсовых автобусов. На проспекте Большевиков ветер перевернул газель, она опрокинулась на соседний легковой автомобиль. А в Тосно Ленинградской области и в районе станции метро Ладожская в Петербурге наблюдались смерчи, пишет РБК. Сильные ливни, превышающие расчетные показатели, обрушились на несколько районов Санкт-Петербурга. «Водоканал» города зафиксировал чрезмерные осадки в Центральном, Фрунзенском, Красносельском и Петроградском районах, особенно отметив интенсивность дождя в центре Петербурга, где за 20 минут выпало 19,99 мм осадков. В «Водоканале» подчеркнули, что городская канализационная система не рассчитана на такой объем воды и не способна принять стоки, если интенсивность осадков превышает 7,2 мм за 20 минут. Из-за этого возникла максимальная гидравлическая нагрузка на систему канализации, что может привести к подтоплениям и выходам водовоздушной смеси.