«Заниматься своим делом, а не квакать и изливать желчь»: Певцов раскритиковал уехавших звезд

Депутат Певцов: артистам надо делом заниматься, а не крякать и изливать желчь
Российские музыканты, уехавшие за границу, должны заниматься своим делом, а не крякать, квакать и изливать желчь. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

«Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там еще что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья...» — заявил Певцов. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин также критиковал артистов, уехавших за границу, заявляя, что они «пошли по скользкому пути» и делают все для ослабления страны. Он подчеркивал, что таким релокантам не стоит предоставлять возможность работать на госслужбе или в государственных компаниях после возвращения в Россию. Также Володин заявлял, что этим же артистам не следует ждать встречи с «распростертыми объятиями» по возвращению на родину.

