Страны Запада не только не ценили помощь со стороны России, но и желали ей худшего. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«На протяжении многих лет наша страна поставляла ФРГ дешёвые энергоресурсы, которые стали основой развития её экономики. В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы», — рассказал Володин. Свое заявление он опубликовал в мессенджере MAX. Он также отметил, что это показывает, что действия России не только не оценили, но и желают ей худшего.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные страны используют санкции, давление и экономические рычаги для сдерживания конкурентов и препятствуют формированию многополярного мира. По словам главы МИД, такие меры наносят ущерб не только России, но и мировой экономике в целом. Отношения между Россией и Западом остаются напряженными, а Европа действует при поддержке США.
