Володин: на Западе не только не ценят помощь России, но и желают ей худшего

Россия не оставила ни одной военной базы на территории Европы, заявил Володин
Россия не оставила ни одной военной базы на территории Европы, заявил Володин

Страны Запада не только не ценили помощь со стороны России, но и желали ей худшего. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин

«На протяжении многих лет наша страна поставляла ФРГ дешёвые энергоресурсы, которые стали основой развития её экономики. В отличие от США, Россия ушла из Европы, не оставив ни одной военной базы», — рассказал Володин. Свое заявление он опубликовал в мессенджере MAX. Он также отметил, что это показывает, что действия России не только не оценили, но и желают ей худшего.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные страны используют санкции, давление и экономические рычаги для сдерживания конкурентов и препятствуют формированию многополярного мира. По словам главы МИД, такие меры наносят ущерб не только России, но и мировой экономике в целом. Отношения между Россией и Западом остаются напряженными, а Европа действует при поддержке США.

