Бывшего краснодарского судью Чернова обвинили в захвате сельхозпредприятия

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов захватил сельхозпредприятие, используя подчиненные ему суды. Эта информация указана в официальных судебных материалах.
«В 2007 году Чернов участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива „Дмитриевский“ с использованием судебных механизмов», — указано в документе. Его приводит РИА Новости. Отмечается, что, по указанию Чернова, Кавказский районный суд арестовал имущество по надуманным основаниям.
Указывается также, что Чернов, занимая руководящую должность в судебной системе региона, способствовал увеличению капитала кооператива посредством передачи государственных земель в его земельный фонд, а также препятствовал предоставлению земельных участков владельцам долей.
Ранее в судебной практике уже фиксировались случаи злоупотребления служебным положением руководителями государственных и судебных структур. Так, в Челябинской области экс-глава регионального Пенсионного фонда Виктор Чернобровин был осужден за коррупцию и махинации с государственным имуществом.
