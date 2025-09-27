Школьникам, не сдавшим ОГЭ, дали надежду на поступление в колледж

Вепринцев поддержал идею о допуске в колледж школьников, не сдавших ОГЭ
Школьникам, не сдавшие ОГЭ, хотят дать возможность поступить в колледж
Школьникам, не сдавшие ОГЭ, хотят дать возможность поступить в колледж

Российским девятиклассникам, не сдавшим ОГЭ, хотят предоставить возможность поступать в колледжи и получать рабочие специальности. Об этом сообщил заведующий Региональным центром развития студенческого самоуправления учреждений СПО Тульской области Роман Вепринцев. Ранее данную инициативу уже поддержало Минпросвещения РФ.

«Это важный и своевременный шаг в сторону социальной справедливости. Жизнь многогранна, и далеко не каждый подросток в 15–16 лет показывает блестящие академические результаты по причинам, часто не связанным с его реальными способностями. <...> Оставлять таких ребят без шанса на профессиональное будущее, без „социального лифта“ — это тупиковый путь. Закон дает им возможность не потерять год, а главное — не потерять веру в себя», — отметил эксперт в беседе ТАСС. 

По словам Вепринцева, чтобы новая инициатива стала эффективной, важно создать в колледжах среду, где обучение по программам для рабочих и служащих не будет восприниматься как второстепенное. Он подчеркнул, что для этого потребуется развивать диагностику и мотивацию студентов, усиливать общеобразовательные дисциплины и укреплять сотрудничество с работодателями. Эксперт напомнил, что успех изменений зависит от того, удастся ли превратить колледжи в современные образовательные центры, где молодые люди смогут получить востребованные профессии и найти достойную работу.

В настоящий момент в России продолжается эксперимент по сдаче двух предметов на ОГЭ. В ходе него школьники сдают только два обязательных предмета на экзамене, что позволит большему числу выпускников поступить в колледжи.

