11 августа 2024

В Челябинске возобновили движение троллейбуса 19 до Мамина

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение троллейбуса №19 до улицы Мамина восстановлено
Движение троллейбуса №19 до улицы Мамина восстановлено Фото:

В Челябинске после завершения аварийных работ на сетях возобновили движение троллейбуса №19 до улицы Мамина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Возобновлено движение троллейбуса №19 до Мамина. С 12 августа после завершения аварийных работ троллейбусы вновь курсируют по улицам Бажова, Танкистов, 2-й Щербаковской», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.

Аварийные работы начались в середине июля. Движение на участке улицы Бажова было закрыто. Из-за этого некоторые маршруты пришлось изменить: троллейбус №19 был направлен Парк Гагарина — ЖБИ, автобус 21с объезжал закрытый участок по Октябрьской и Комарова.

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В Челябинске после завершения аварийных работ на сетях возобновили движение троллейбуса №19 до улицы Мамина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Возобновлено движение троллейбуса №19 до Мамина. С 12 августа после завершения аварийных работ троллейбусы вновь курсируют по улицам Бажова, Танкистов, 2-й Щербаковской», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра. Аварийные работы начались в середине июля. Движение на участке улицы Бажова было закрыто. Из-за этого некоторые маршруты пришлось изменить: троллейбус №19 был направлен Парк Гагарина — ЖБИ, автобус 21с объезжал закрытый участок по Октябрьской и Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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