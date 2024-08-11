В Челябинске возобновили движение троллейбуса 19 до Мамина

В Челябинске после завершения аварийных работ на сетях возобновили движение троллейбуса №19 до улицы Мамина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Возобновлено движение троллейбуса №19 до Мамина. С 12 августа после завершения аварийных работ троллейбусы вновь курсируют по улицам Бажова, Танкистов, 2-й Щербаковской», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра.
Аварийные работы начались в середине июля. Движение на участке улицы Бажова было закрыто. Из-за этого некоторые маршруты пришлось изменить: троллейбус №19 был направлен Парк Гагарина — ЖБИ, автобус 21с объезжал закрытый участок по Октябрьской и Комарова.
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