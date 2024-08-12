В Екатеринбурге изменят движение трех трамваев

В Екатеринбурге с 24 по 27 августа дорожники закроют движение транспорта по улицам Энтузиастов и Донской, из-за чего маршруты трех трамваев будут изменены. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Энтузиастов и Донской с 00:00 24 августа до 05:00 27 августа будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 7, 24 от Старых Большевиков до станции „Эльмаш“ в обоих направлениях», — следует из сообщения. Работами будет заниматься «Гортранс».
Вышеперечисленные трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
- трамвай № 2: станция ВИЗ — Татищева — Ленина — Луначарского — Космонавтов — станция Фрезеровщиков;
- трамвай № 7: станция 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Космонавтов — станция Фрезеровщиков;
- трамвай № 24: станция Фрезеровщиков — Победы — Бебеля — Техническая — станция 7 Ключей.
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