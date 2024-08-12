В Екатеринбурге изменят движение трех трамваев

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Маршруты трамваев восстановят к утру 27 августа Фото:

В Екатеринбурге с 24 по 27 августа дорожники закроют движение транспорта по улицам Энтузиастов и Донской, из-за чего маршруты трех трамваев будут изменены. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Энтузиастов и Донской с 00:00 24 августа до 05:00 27 августа будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 7, 24 от Старых Большевиков до станции „Эльмаш“ в обоих направлениях», — следует из сообщения. Работами будет заниматься «Гортранс».

Вышеперечисленные трамваи будут ходить по следующим маршрутам:

  • трамвай № 2: станция ВИЗ — Татищева — Ленина — Луначарского — Космонавтов — станция Фрезеровщиков;
  • трамвай № 7: станция 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Космонавтов — станция Фрезеровщиков;
  • трамвай № 24: станция Фрезеровщиков — Победы — Бебеля — Техническая — станция 7 Ключей.

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В Екатеринбурге с 24 по 27 августа дорожники закроют движение транспорта по улицам Энтузиастов и Донской, из-за чего маршруты трех трамваев будут изменены. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Энтузиастов и Донской с 00:00 24 августа до 05:00 27 августа будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 7, 24 от Старых Большевиков до станции „Эльмаш“ в обоих направлениях», — следует из сообщения. Работами будет заниматься «Гортранс». Вышеперечисленные трамваи будут ходить по следующим маршрутам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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