Продукция завода «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) заменит в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) импортные комплектующие. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, разработками заинтересовались научно-исследовательские институты Минобороны РФ.
«В ходе форума „Армия“ несколько научно-исследовательских институтов заинтересовались нашей продукцией. В основном изучают возможности для замены импортных комплектующих в системах радиоэлектронной борьбы, в системах авиации», — пояснили URA.RU в компании.
Оптические и радиочастотные соединители миассцев обеспечивают защиту канала для передачи данных. Продукция заинтересовала разработчиков не только систем РЭБ, но и авиационной техники, систем управления и связи. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.
Свою продукцию предприятие третий день демонстрирует на форуме в подмосковной Кубинке. На «Армии» у Челябинской области работает свой павильон. У представителей властей и военных интерес вызвали разработки глушителей-конструкторов. Форум в 2024 году работает в сокращенном формате и в закрытом режиме.
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