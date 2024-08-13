13 августа 2024

Продукция миасского завода заменит импорт в системах РЭБ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В системах радиоэлектронной борьбы импорт хотят заменить миасскими комплектующими
В системах радиоэлектронной борьбы импорт хотят заменить миасскими комплектующими Фото:

Продукция завода «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) заменит в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) импортные комплектующие. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, разработками заинтересовались научно-исследовательские институты Минобороны РФ.

«В ходе форума „Армия“ несколько научно-исследовательских институтов заинтересовались нашей продукцией. В основном изучают возможности для замены импортных комплектующих в системах радиоэлектронной борьбы, в системах авиации», — пояснили URA.RU в компании.

Оптические и радиочастотные соединители миассцев обеспечивают защиту канала для передачи данных. Продукция заинтересовала разработчиков не только систем РЭБ, но и авиационной техники, систем управления и связи. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве.

Свою продукцию предприятие третий день демонстрирует на форуме в подмосковной Кубинке. На «Армии» у Челябинской области работает свой павильон. У представителей властей и военных интерес вызвали разработки глушителей-конструкторов. Форум в 2024 году работает в сокращенном формате и в закрытом режиме.

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Продукция завода «Соединитель» из Миасса (Челябинская область) заменит в системах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) импортные комплектующие. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, разработками заинтересовались научно-исследовательские институты Минобороны РФ. «В ходе форума „Армия“ несколько научно-исследовательских институтов заинтересовались нашей продукцией. В основном изучают возможности для замены импортных комплектующих в системах радиоэлектронной борьбы, в системах авиации», — пояснили URA.RU в компании. Оптические и радиочастотные соединители миассцев обеспечивают защиту канала для передачи данных. Продукция заинтересовала разработчиков не только систем РЭБ, но и авиационной техники, систем управления и связи. Достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве. Свою продукцию предприятие третий день демонстрирует на форуме в подмосковной Кубинке. На «Армии» у Челябинской области работает свой павильон. У представителей властей и военных интерес вызвали разработки глушителей-конструкторов. Форум в 2024 году работает в сокращенном формате и в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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