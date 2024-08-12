Челябинские заводы представили свою продукцию на форуме «Армия-2024» в Москве

Миасский завод «Урал» представил линейку техники для работы в районах Крайнего Севера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В московском конгрессно-выставочном центре «Патриот» начал работу Международный военно-технический форум «Армия-2024». В работе ключевого события года по вопросам безопасности государства принимает делегация Челябинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 12 августа.

«Челябинская область была и остается лидером во многих промышленных отраслях. Наши предприятия обеспечивают технологиями и инновациями военно-промышленный комплекс страны. Регион широко представлен на форуме — многие наши машиностроительные и инновационные предприятия, ориентированные на производство военной продукции, работают на выполнение гособоронзаказа», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Челябинскую область на главной военной выставке страны представляют 19 предприятий. 14 из них разместили свою продукцию на коллективном стенде региона, остальные — на собственных, а также на площадках корпораций, в состав которых входят предприятия.

Магнитогорское предприятие «Андроидная техника» представляет на выставке среди прочих разработок роботизированный комплекс «Ортез», предназначенный для восстановления двигательных функций кистей рук и стоп ног, электродвигатели с постоянными магнитами на роторе для беспилотных летательных аппаратов, а также бесколлекторные электродвигатели широкого применения.

На индивидуальном стенде Автомобильный завод «УРАЛ» знакомит посетителей выставки с линейкой транспортных средств, предназначенных для эксплуатации в районах Крайнего Севера. На этот раз на стенде автозавода представлен уникальный арктический автопоезд с транспортируемым функциональным модулем.

Также здесь представлены две новые пожарные автоцистерны. Автоцистерна АЦ 3,0-40 на базе нового шасси «Урал-80» производства «УралПожЗащита». имеет пониженный габарит по высоте — 3100 мм. Этот автомобиль предназначен для доставки боевого расчета к месту пожара, доставки огнетушащих веществ и пожарно-технического вооружения, а также проведения действий по тушению пожара и аварийно-спасательных работ.

Официальный партнер Автомобильного завода «УРАЛ» — завод «Гирд» — демонстрирует на уличной экспозиции амбулаторный комплекс скорой помощи на шасси Урал Next 4320. Это первый в России автомобиль — реанимация на грузовом шасси. Машина оснащена по классу «С» и позволяет оказывать помощь больным прямо во время движения.

А производитель аэродромной и коммунальной техники «Завод СпецАгрегат» представляет на экспозиции макет высокопроизводительного фрезерно-роторного двухмоторного снегоочистителя на базе «Урал 6370К». Машина позволяет за короткий срок очистить большую территорию от снега.

Машиностроительное предприятие «Челябкрансервис» привезло на выставку макет грузоподъемного крана на железнодорожном ходу ФМ-150 грузоподъемностью до 200 тонн. Он предназначен для работы в качестве аварийно-восстановительного грузоподъемного средства при ликвидации последствий сходов подвижного состава, происшествий природного и техногенного характера, при ремонте и эксплуатации инфраструктуры железных дорог. В этом году главная военная выставка страны проходит с 12 по 14 августа в закрытом формате.