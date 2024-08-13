Глушители-конструкторы из Магнитогорска (Челябинская область) заинтересовали участников форума «Армия» в подмосковной Кубинке. Как 13 августа URA.RU рассказал руководитель компании «СИНТЕЗ» Андрей Горбунов, конструктив продукции позволяет быстро приспособить ее под нужды различных воинских подразделений.
«Представители военных кругов проявили интерес к модульным приборам малошумной стрельбы. Решение позволяет быстро адаптировать дульные устройства под специфические требования различных военных подразделений», — пояснил URA.RU Горбунов.
«СИНТЕЗ» разработал серию глушителей для автоматов Калашникова, которые помогают подавлять вспышку выстрела при стрельбе и рассеивать звук выстрела, делая стрелка менее заметным для сил противника. Главный инженер «СИНТЕЗа» Евгений Старков отметил, что форум дал шанс встретиться с руководителями предприятий и обсудить будущее сотрудничество. В частности, представители компании запланировали переговоры с представителями концерна «Калашников».
«При создании глушителей мы ориентировались на пожелания самих бойцов. За счет возможности их быстрой модернизации сложился широкий ассортиментный ряд. В результате одна из моделей подошла для штурмовых операций полка на Авдеевском направлении, другая модификация понравилась десантникам, которым были важны опции максимального шумоподавления и гашения пламени», — рассказал Старков.
Форум «Армия» работает в Подмосковье с 12 по 14 августа. Продолжительность мероприятия в 2024 году сократили за счет отсутствия дней для массового посещения площадки. Регион представили 19 компаний, из которых 14 показали свою продукцию на коллективном стенде области, остальные — на собственных.
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