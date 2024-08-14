В свердловском городе скончался младенец из-за задержки реанимобиля на 10 часов

В Серове (Свердловская область) умерла малышка от отека мозга и легких, потому что к ней 10 часов не мог приехать реанимобиль. Девочка была подключена к ИВЛ, когда ее легкие стали отказывать. Мать подала в суд и взыскала миллион. Информация об этом появилась в Telegram.
«У девочки стали отказывать легкие — к ИВЛ ее подключили лишь через четыре часа, потому что не могли найти свободный аппарат. Медики запросили реанимобиль из Краснотурьинска, чтобы увезти малышку в Екатеринбург, но спецы из Центра медицины катастроф приехали только через 10 часов. Она была уже не транспортабельна, и забирать ее отказались», — пишет telegram-канал Ural Mash. В конце концов младенец скончался в реанимации.
Отмечается, что девочка родилась здоровой, но спустя месяц у нее диагностировали гнойный конъюнктивит. Врачи назначали лечение, но малышке становилось хуже, и ее положили в больницу. В Центре медицины катастроф каналу пояснили, что машин у них достаточно.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ не поступил.
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