14 августа 2024

В свердловском городе скончался младенец из-за задержки реанимобиля на 10 часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, больница, реанимация
Ребенок умер от отека мозга и легких Фото:

В Серове (Свердловская область) умерла малышка от отека мозга и легких, потому что к ней 10 часов не мог приехать реанимобиль. Девочка была подключена к ИВЛ, когда ее легкие стали отказывать. Мать подала в суд и взыскала миллион. Информация об этом появилась в Telegram.

«У девочки стали отказывать легкие — к ИВЛ ее подключили лишь через четыре часа, потому что не могли найти свободный аппарат. Медики запросили реанимобиль из Краснотурьинска, чтобы увезти малышку в Екатеринбург, но спецы из Центра медицины катастроф приехали только через 10 часов. Она была уже не транспортабельна, и забирать ее отказались», — пишет telegram-канал Ural Mash. В конце концов младенец скончался в реанимации.

Отмечается, что девочка родилась здоровой, но спустя месяц у нее диагностировали гнойный конъюнктивит. Врачи назначали лечение, но малышке становилось хуже, и ее положили в больницу. В Центре медицины катастроф каналу пояснили, что машин у них достаточно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ не поступил.

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В Серове (Свердловская область) умерла малышка от отека мозга и легких, потому что к ней 10 часов не мог приехать реанимобиль. Девочка была подключена к ИВЛ, когда ее легкие стали отказывать. Мать подала в суд и взыскала миллион. Информация об этом появилась в Telegram. «У девочки стали отказывать легкие — к ИВЛ ее подключили лишь через четыре часа, потому что не могли найти свободный аппарат. Медики запросили реанимобиль из Краснотурьинска, чтобы увезти малышку в Екатеринбург, но спецы из Центра медицины катастроф приехали только через 10 часов. Она была уже не транспортабельна, и забирать ее отказались», — пишет telegram-канал Ural Mash. В конце концов младенец скончался в реанимации. Отмечается, что девочка родилась здоровой, но спустя месяц у нее диагностировали гнойный конъюнктивит. Врачи назначали лечение, но малышке становилось хуже, и ее положили в больницу. В Центре медицины катастроф каналу пояснили, что машин у них достаточно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в свердловский минздрав. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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