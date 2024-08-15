Помилованный экс-глава УКС Прикамья Левинский после ранения вернулся в зону СВО

Бывший глава «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский, ранее осужденный за серию коррупционных преступлений и помилованный, вернулся после ранения на фронт. Об этом сообщила защита в суде, где начали пересматривать уголовное дело о мошенничестве.
«Адвокат Левинского — Игорь Стороженко по видеосвязи из Перми рассказал Седьмому кассационному суду общей юрисдикции (Челябинск), что подзащитный снова находится „за ленточкой“, то есть на фронте. Участвовать в заседании он лично не может, просил провести слушания в его отсутствие», — пишет РБК. По словам защиты, освобожденный от наказания Левинский собирается «отстоять свое доброе имя, иначе не пошел бы на фронт штурмовиком».
Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве пермского зоопарка. Левинского также осудили по статье о злоупотреблении полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности преступлений его приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии общего режима. В апреле текущего года Левинский заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию. Позже появилась информация о его ранении.
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Бывший глава «Управления капитального строительства Пермского края» Дмитрий Левинский, ранее осужденный за серию коррупционных преступлений и помилованный, вернулся после ранения на фронт. Об этом сообщила защита в суде, где начали пересматривать уголовное дело о мошенничестве. «Адвокат Левинского — Игорь Стороженко по видеосвязи из Перми рассказал Седьмому кассационному суду общей юрисдикции (Челябинск), что подзащитный снова находится „за ленточкой“, то есть на фронте. Участвовать в заседании он лично не может, просил провести слушания в его отсутствие», — пишет РБК. По словам защиты, освобожденный от наказания Левинский собирается «отстоять свое доброе имя, иначе не пошел бы на фронт штурмовиком». Бывшего чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также получении взятки при строительстве пермского зоопарка. Левинского также осудили по статье о злоупотреблении полномочиями при строительстве детской поликлиники и набережной в Усть-Качке. По совокупности преступлений его приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии общего режима. В апреле текущего года Левинский заключил контракт с Минобороны России и отправился на спецоперацию. Позже появилась информация о его ранении.