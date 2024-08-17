Челябинцы завезли в Абхазию для съемок новогодней сказки тонну мандаринов. Видео

Челябинский режиссер Ряжских снимает новогоднюю сказку в Абхазии

17 августа 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

Съемочная группа завезла на площадку тонну мандаринов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Режиссер из Челябинска Антон Ряжских и киностудия «Урал» снимет в Абхазии новогодний детский фильм «Оранжевая сказка». Для этого на съемочную площадку в республику привезли целую тонну мандаринов. «Оранжевая сказка» расскажет историю девочки Марии из Челябинска, мечтающей о возвращении пропавшего во время путешествия в море отца. А где-то есть волшебная страна, там растут исполняющие желания мандарины», — цитирует Антона Ряжских «Sputnik Абхазия». Как отметил Ряжских, в Абхазии очень кинематографические места, куда ему хотелось бы вернуться по работе. Режиссер выразил уверенность в большом потенциале республики для кинопроизводства. В фильме задействованы абхазские актеры Лаврентий Ахба, Тимур Тания и Мадлена Барциц. Премьера картины запланирована на декабрь 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер из Челябинска Антон Ряжских и киностудия «Урал» снимет в Абхазии новогодний детский фильм «Оранжевая сказка». Для этого на съемочную площадку в республику привезли целую тонну мандаринов. «Оранжевая сказка» расскажет историю девочки Марии из Челябинска, мечтающей о возвращении пропавшего во время путешествия в море отца. А где-то есть волшебная страна, там растут исполняющие желания мандарины», — цитирует Антона Ряжских «Sputnik Абхазия». Как отметил Ряжских, в Абхазии очень кинематографические места, куда ему хотелось бы вернуться по работе. Режиссер выразил уверенность в большом потенциале республики для кинопроизводства. В фильме задействованы абхазские актеры Лаврентий Ахба, Тимур Тания и Мадлена Барциц. Премьера картины запланирована на декабрь 2024 года.