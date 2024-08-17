Режиссер из Челябинска Антон Ряжских и киностудия «Урал» снимет в Абхазии новогодний детский фильм «Оранжевая сказка». Для этого на съемочную площадку в республику привезли целую тонну мандаринов.
«Оранжевая сказка» расскажет историю девочки Марии из Челябинска, мечтающей о возвращении пропавшего во время путешествия в море отца. А где-то есть волшебная страна, там растут исполняющие желания мандарины», — цитирует Антона Ряжских «Sputnik Абхазия».
Как отметил Ряжских, в Абхазии очень кинематографические места, куда ему хотелось бы вернуться по работе. Режиссер выразил уверенность в большом потенциале республики для кинопроизводства. В фильме задействованы абхазские актеры Лаврентий Ахба, Тимур Тания и Мадлена Барциц. Премьера картины запланирована на декабрь 2024 года.
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