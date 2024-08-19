Российского актера Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Все из-за состояния здоровья и риска инсульта», — пишет Shot.
Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что еще весной были новости по поводу УДО, однако из-за пары внутренних помещений распорядка белгородской колонии процесс остановился. Подруга Ефремова Татьяна Беркович сообщала, что здоровье артиста подорвано хронической обструктивной болезнью легких.
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