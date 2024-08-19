Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году

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Спектакль "Господин хороший" в Ельцин Центре. Екатеринбург, ефремов михаил
Михаил Ефремов выйдет по УДО из-за риска инсульта Фото:
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Российского актера Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Все из-за состояния здоровья и риска инсульта», — пишет Shot.

Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что еще весной были новости по поводу УДО, однако из-за пары внутренних помещений распорядка белгородской колонии процесс остановился. Подруга Ефремова Татьяна Беркович сообщала, что здоровье артиста подорвано хронической обструктивной болезнью легких.

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Российского актера Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Все из-за состояния здоровья и риска инсульта», — пишет Shot. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что еще весной были новости по поводу УДО, однако из-за пары внутренних помещений распорядка белгородской колонии процесс остановился. Подруга Ефремова Татьяна Беркович сообщала, что здоровье артиста подорвано хронической обструктивной болезнью легких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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