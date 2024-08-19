Общество Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году 19 августа 2024 в 11:01 Размер текста - 17 + Михаил Ефремов выйдет по УДО из-за риска инсульта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова Российского актера Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Все из-за состояния здоровья и риска инсульта», — пишет Shot. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что еще весной были новости по поводу УДО, однако из-за пары внутренних помещений распорядка белгородской колонии процесс остановился. Подруга Ефремова Татьяна Беркович сообщала, что здоровье артиста подорвано хронической обструктивной болезнью легких. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российского актера Михаила Ефремова пообещали освободить к Новому году по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Все из-за состояния здоровья и риска инсульта», — пишет Shot. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Сообщалось, что еще весной были новости по поводу УДО, однако из-за пары внутренних помещений распорядка белгородской колонии процесс остановился. Подруга Ефремова Татьяна Беркович сообщала, что здоровье артиста подорвано хронической обструктивной болезнью легких. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям