Реновация затронет все атомграды Челябинской области

Правительство Челябинской области заключило соглашение о реновации Снежинска
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Торжественное открытие третьей очереди проекта «Притяжение». Магнитогорск, текслер алексей
Алексей Текслер заключил соглашение, которое должно повысить качество городской среды в Снежинске Фото:

В Челябинской области подписано соглашение между градообразующим предприятием Снежинска — ядерным центром имени Забабахина — и правительством региона по обновлению пешеходной инфраструктуры. Как отметили в пресс-службе правительства, это третий атомград региона, с которым заключено подобное соглашение.

«Соглашением в течение трех лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели суммарно из областного бюджета и ФГУП„РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина“ будет направлено 315 миллионов рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% — Федеральный ядерный центр», — отметили в пресс-службе.

Проект «Наш дом — наш двор — наш город» рассчитан на 2024—2026 годы. По словам губернатора Алексея Текслера, за три года планируется привести город в порядок. Проект станет дополнением к программам инициативного бюджетирования, «Формирование комфортной городской среды», и программа дорожных работ, «Дорожный рывок». Все вместе даст импульс к улучшению качества городской среды в Снежинске.

Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее аналогичные соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод»).

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В Челябинской области подписано соглашение между градообразующим предприятием Снежинска — ядерным центром имени Забабахина — и правительством региона по обновлению пешеходной инфраструктуры. Как отметили в пресс-службе правительства, это третий атомград региона, с которым заключено подобное соглашение. «Соглашением в течение трех лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели суммарно из областного бюджета и ФГУП„РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина“ будет направлено 315 миллионов рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% — Федеральный ядерный центр», — отметили в пресс-службе. Проект «Наш дом — наш двор — наш город» рассчитан на 2024—2026 годы. По словам губернатора Алексея Текслера, за три года планируется привести город в порядок. Проект станет дополнением к программам инициативного бюджетирования, «Формирование комфортной городской среды», и программа дорожных работ, «Дорожный рывок». Все вместе даст импульс к улучшению качества городской среды в Снежинске. Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее аналогичные соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод»).
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Ссылки по теме
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