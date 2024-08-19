Реновация затронет все атомграды Челябинской области

Правительство Челябинской области заключило соглашение о реновации Снежинска

19 августа 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заключил соглашение, которое должно повысить качество городской среды в Снежинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области подписано соглашение между градообразующим предприятием Снежинска — ядерным центром имени Забабахина — и правительством региона по обновлению пешеходной инфраструктуры. Как отметили в пресс-службе правительства, это третий атомград региона, с которым заключено подобное соглашение. «Соглашением в течение трех лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели суммарно из областного бюджета и ФГУП„РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина“ будет направлено 315 миллионов рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% — Федеральный ядерный центр», — отметили в пресс-службе. Проект «Наш дом — наш двор — наш город» рассчитан на 2024—2026 годы. По словам губернатора Алексея Текслера, за три года планируется привести город в порядок. Проект станет дополнением к программам инициативного бюджетирования, «Формирование комфортной городской среды», и программа дорожных работ, «Дорожный рывок». Все вместе даст импульс к улучшению качества городской среды в Снежинске. Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее аналогичные соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области подписано соглашение между градообразующим предприятием Снежинска — ядерным центром имени Забабахина — и правительством региона по обновлению пешеходной инфраструктуры. Как отметили в пресс-службе правительства, это третий атомград региона, с которым заключено подобное соглашение. «Соглашением в течение трех лет предусмотрена реконструкция дорожной системы Снежинска, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий. На эти цели суммарно из областного бюджета и ФГУП„РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина“ будет направлено 315 миллионов рублей: 70% ежегодно будет выделять область, 30% — Федеральный ядерный центр», — отметили в пресс-службе. Проект «Наш дом — наш двор — наш город» рассчитан на 2024—2026 годы. По словам губернатора Алексея Текслера, за три года планируется привести город в порядок. Проект станет дополнением к программам инициативного бюджетирования, «Формирование комфортной городской среды», и программа дорожных работ, «Дорожный рывок». Все вместе даст импульс к улучшению качества городской среды в Снежинске. Снежинск стал третьим атомградом, который подписывает соглашение с правительством Челябинской области и градообразующим предприятием для обновления городской инфраструктуры. Ранее аналогичные соглашения были подписаны между главами Озерска, Трехгорного и руководителями предприятий Росатома (ФГУП ПО «Маяк», ФГУП «Приборостроительный завод»).