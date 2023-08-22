Челябинский губернатор Текслер анонсировал масштабную реновацию Озерска

Текслер пообещал Озерску позитивные перемены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер объявил о старте реновации Озерска. 22 августа была подписана программа развития «Наш дом — наш двор — наш город». Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, свои подписи под документом поставили глава Озерска Евгений Щербаков и генеральный директор «ПО «Маяк» Андрей Порошин.

«Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 миллионов рублей: 50 миллионов ежегодно выделяет бюджет области, 25 миллионов — ПО «Маяк. Думаю, что по мере реализации будем пересматривать, скорее всего, в сторону увеличения финансирования этого проекта», — пояснил Текслер.

Губернатор отметил вклад градообразующего предприятия ПО «Маяк» в улучшение облика города. Поэтому было принято решение при поддержке госкорпорации «Росатом» разработать и реализовать отдельную программу развития Озерска. Реализация программы запланирована на 2023—2025 годы.

«Этот проект улучшит качество жизни всех горожан. Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов), отремонтированы тротуары (более 117 тыс. кв. м), уложено новое полотно во дворах, что позволит значительно улучшить внешний облик города», — заявил Щербаков.

В присутствии Алексея Текслера (в центре) программу подписали Евгений Щербаков (слева) и Андрей Порошин Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Программа реновации рассчитана на три года Фото пресс-служба губернатора Челябинской области