В Саткинском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Саткинском районе Челябинской области 21 августа ВАЗ-21099 сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.
«Произошло дорожно-транспортного пришествие со смертельным исходом в Саткинском районе. В 09:20 часов 21 августа на 289 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“ 50-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21099“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате ДТП 74-летняя женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
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