20 августа 2024

В Саткинском районе автомобиль насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе
Трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе Фото:

В Саткинском районе Челябинской области 21 августа ВАЗ-21099 сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

«Произошло дорожно-транспортного пришествие со смертельным исходом в Саткинском районе. В 09:20 часов 21 августа на 289 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“ 50-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21099“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП 74-летняя женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

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В Саткинском районе Челябинской области 21 августа ВАЗ-21099 сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону. «Произошло дорожно-транспортного пришествие со смертельным исходом в Саткинском районе. В 09:20 часов 21 августа на 289 км автодороги „Бирск-Тастуба-Сатка“ 50-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21099“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ДТП 74-летняя женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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