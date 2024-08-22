В Курске устанавливают бетонные укрытия для защиты от ВСУ. Фоторепортаж

Смирнов: в Курске устанавливают бетонные укрытия

22 августа 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Алексей Смирнов планирует оснастить такими укрытиями 60 остановочных павильонов Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, поселок городского типа Коренево и окрестности населенного пункта Глушакова. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске началась установка железобетонных укрытий. Как в Курске устанавливают бетонные укрытия для защиты от ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий для защиты от ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что планирует оснастить такими укрытиями 60 остановочных павильонов. Такие же меры предпринимаются в Железногорске и Курчатове. В Белгороде уже есть такие укрытия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 6 августа ВСУ сделали попытку прорваться на территорию Курской области. Также украинская сторона наносит массированные удары по точкам российской территории, обстреляв город Суджа, поселок городского типа Коренево и окрестности населенного пункта Глушакова. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в Курске началась установка железобетонных укрытий. Как в Курске устанавливают бетонные укрытия для защиты от ВСУ — в фоторепортаже URA.RU. Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий для защиты от ВСУ. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что планирует оснастить такими укрытиями 60 остановочных павильонов. Такие же меры предпринимаются в Железногорске и Курчатове. В Белгороде уже есть такие укрытия.